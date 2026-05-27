Esportes

No ritmo
Notícia

“É um doping natural”: música em maratona é estímulo ou distração?

Proibida para profissionais e liberada a amadores, curtir um som durante a corrida pode reduzir em até 15% a percepção de esforço físico

Kimberly Barbosa*

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS