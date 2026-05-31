Poucas coisas são mais desafiadoras do que correr 42km. Campeão do mundo com o Inter, o ex-lateral Ceará encarou a 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre neste domingo (31) e garante: vencer o Mundial sobre o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho não é uma delas.
— Para mim foi um título inédito, porque eu baixei meu tempo, fiz meu RP, recorde pessoal. Eu estou muito feliz, eu acredito que isso me dá o índice para disputar uma Major que é em Boston, no próximo ano. Não é fácil, cara. Maratona é pior que marcar o bruxo — brincou.
Depois de uma carreira vitoriosa no futebol, Ceará investiu na corrida para manter o corpo e a mente em atividade. O ex-atleta conta que a modalidade apareceu no "momento certo".
— A corrida é desafiadora, desafia demais o mental, o emocional, assim como o futebol, obviamente, só que o futebol é algo de alto nível, é performance constantemente, é cobrança. Aqui na corrida eu consigo dosar o ritmo, mas os dois são desafiadores.
Quebra de recordes no masculino e no feminino
Os vencedores da 41ª Maratona de Porto Alegre vão levar para casa o prêmio e o título de novos recordistas da competição.
O queniano Daniel Kiprono Sang completou o trajeto em 2h10min21s, atingindo a menor marca da história da prova e quebrando o recorde dos 42km em território brasileiro, que pertencia a Vanderlei Cordeiro de Lima.
Entre as mulheres, a etíope Gelane Senbete quebrou o recorde feminino da Maratona de Porto Alegre. Ela fez o trajeto em 2h31min16s.
