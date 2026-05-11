Dzeko lidera lista de convocados da Bósnia para Copa do Mundo

O veterano atacante Edin Dzeko, de 40 anos, será o líder da seleção da Bósnia e Herzegovina, algoz da Itália na repescagem europeia, na Copa do Mundo de 2026, anunciou o técnico Sergej Barbarez nesta segunda-feira (11).
Ex-Manchester City e Inter de Milão, e atualmente no Schalke 04, Dzeko encabeça uma lista rejuvenescida de 26 jogadores.
"Continuo motivado por essa sensação que nasceu no campo no final do jogo contra a Itália e sigo agarrado a ela desde então", declarou Barbarez em entrevista coletiva em Sarajevo.
Os bósnios se classificaram para a Copa, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá, ao derrotarem a Itália nos pênaltis (4-1, após empate em 1 a 1 em 120 minutos) no final de março.
Para Barbarez, foi uma "alegria" que chegou "após muito trabalho duro e grande união".
"Essa união é o alicerce de tudo. Estávamos cientes desde o princípio de que esta é a única maneira de funcionar", explicou o treinador, que assumiu o cargo em abril de 2024.
A Bósnia estreia na Copa do Mundo no dia 12 de junho contra o Canadá, em Toronto. Depois, enfrenta Suíça e Catar no Grupo B.
A equipe ficará concentrada em Salt Lake City, nos Estados Unidos.
-- Lista dos 26 convocados da Bósnia e Herzegovina:
- Goleiros: Nikola Vasilj (St. Pauli/ALE), Martin Zlomislic (Rijeka/CRO), Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica/CRO)
- Defensores: Sead Kolasinac (Atalanta/ITA), Amar Dedic (Benfica/POR), Nihad Mujakic (Gaziantep/TUR), Nikola Katic (Schalke 04/ALE), Tarik Muharemovic (Sassuolo/ITA), Stjepan Radeljic (Rijeka/CRO), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria/ITA), Nidal Celik (Lens/FRA)
- Meio-campistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City/ING), Ivan Sunjic (Pafos/CHP), Ivan Basic (Astana/CAZ), Dzenis Burnic (Karlsruher/ALE), Ermin Mahmic (Slovan Liberec/RCH), Benjamin Tahirovic (Brondby/DIN), Amar Memic (Viktoria Plzen/RCH), Armin Gigovic (Young Boys/SUI), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg/AUT), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven/HOL)
- Atacantes: Ermedin Demirovic (Stuttgart/ALE), Jovo Lukic (Universitatea Cluj/ROM), Samed Bazdar (Jagiellonia/POL), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach/ALE), Edin Dzeko (Schalke 04/ALE)
* AFP