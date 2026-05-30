Duplo vice em Roland Garros e ex-número 2 do ranking: conheça Casper Ruud, adversário de João Fonseca

Ruud eliminou o americano Tommy Paul na terceira fase de Roland Garros. Dimitar Dilkoff / AFP

João Fonseca elevou o seu próprio patamar após eliminar Novak Djokovic na terceira fase de Roland Garros nesta sexta-feira (29). Agora, o brasileiro alterna o foco para as oitavas de final, onde enfrenta o norueguês Casper Ruud que derrotou de virada o americano Tommy Paul e se colocou na disputa pelo avanço às quartas de final.

O triunfo de Ruud sobre Paul foi semelhante ao enfrentamento entre Fonseca e Djokovic: o norueguês saiu atrás do marcador por 2 sets a 0 e se viu obrigado a realizar uma importante virada contra o americano. E foi o que aconteceu. Casper Ruud venceu os três sets necessários e se consolidou na próxima fase após triunfar por 3 sets a 2.

O caminho do norueguês, de 27 anos, nesta edição de Roland Garros começou com a vitória por 3 sets a 2 contra o russo Roman Safiullin. Na segunda fase, o enfrentamento mais tranquilo para Ruud, que por 3 sets a 0, eliminou o sérvio Hamad Međedović.

Duplo finalista seguido de Roland Garros

Com a ida para às oitavas de final, João Fonseca alcançou a sua melhor posição em Grand Slam. Diferentemente de Casper Ruud, que acumula duas finais consecutivas de Roland Garros na carreira — sendo estas as melhores conquistas dentro do torneio.

A primeira delas aconteceu em 2022, quando o dono de 14 títulos de ATP foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal por 3 sets a 0. A segunda chance de conquistar o título veio na edição seguinte, em 2023, contra o sérvio Novak Djokovic. No entanto Ruud foi novamente dominado pelo adversário e perdeu sem vencer nenhum set.

Ainda em 2022, Ruud também alcançou a decisão do US Open, perdendo para o espanhol Carlos Alcaraz. Diante dos resultados alcançados, o norueguês chegou a segunda posição do ranking masculino.

Glória em Madrid

Em 2025, foi a vez de Casper Ruud espantar o fantasma do vice-campeonato e conquistar o Master 1000 no Madrid Open sobre o britânico Jack Draper por 2 sets a 1.

Com o título, o norueguês chegou ao top-10 do ranking na época. Hoje, o tenista é o 16º da lista e projeta o título de Roland Garros para acabar com o tabu da segunda colocação.

Mais um vice em 2026

Na atual temporada, Ruud acumula marcas significantes em competições disputadas. A melhor delas foi mais um vice-campeonato. Desta vez, para o italiano e número um do ranking Jannik Sinner, no Aberto de Roma.

O 16º do ranking foi semifinalista do Aberto de Genebra, perdendo para o argentino Mariano Navone. Além disso, em participações com mais destaques em 2026, o esportista registrou quartas de final no Aberto de Madrid e oitavas de final do Indiana Wells.

Confronto inédito com o Brasileiro

Agora, Casper Ruud terá pela frente um duelo inédito contra o embalado brasileiro João Fonseca. Os atletas entram na quadra do saibro francês neste domingo (31), em horário a definir, pelas oitavas de final do Grand Slam francês.

O norueguês tem como ambição aproveitar a ausência de algozes Djokovic, Alcaraz e Sinner e quebrar a maldição do vice-campeonato em Roland Garros com o primeiro troféu em Paris.