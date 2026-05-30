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Duplo vice em Roland Garros e ex-número 2 do ranking: conheça Casper Ruud, adversário de João Fonseca

O norueguês enfrenta o brasileiro neste domingo, em duelo válido pelas oitavas de final do Grand Slam Francês

Zero Hora

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