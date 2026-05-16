Duplas brasileiras tem 100% de aproveitamento na fase final do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia

Thainara (E) ataca durante jogo contra bolivianas. Matias Escobar / CSV/Divulgação

As três duplas brasileiras que disputam a fase final do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia, na arena da Playa Cavancha, em Iquique, no Chile, garantiram 100% de aproveitamento no primeiro dia de jogos.

Na chave feminina, Verena e Thainara estrearam vencendo as chilenas Karen Santander e Antonella Mori por 2 a 0, parciais de 21/7 e 21/17, em 34 minutos.

Em sua segunda partida pelo Grupo A, ela superaram as bolivianas Jeisy Velásquez e Maria José Galindo por 21/10 e 21/9. No sábado (16), elas definirão a primeira posição contra as peruanas Lisbeth Allcca e Claudia Gaona, que também venceram suas duas partidas.

Kyce/Talita Simonetti são líderes isoladas do Grupo C, após vencerem as argentina Brenda Churín e Agnes Michel Tosi por 21/11 e 21/13 e as chilenas Sofia Ohlsson e Alejandra Dubost por 21/17 e 22/20.

No encerramento da fase classificatória, elas enfrentarão as paraguaias Fiorella Núñez e Mayra Pérez, que nesta sexta venceram as argentinas e perderam para as chilenas.

Masculino

Dupla brasileira venceu paraguaios. Matias Escobar / CSV/Divulgação

Única dupla do Brasil na chave masculina, André Stein e Renato começaram vencendo os paraguaios Jorge Riveros e Matías Yegros por fáceis 21/8 e 21/7.

Na segunda rodada, os brasileiros superaram os argentinos Juan Amieva e Maciel Bueno por 2 a 0, com parciais de 21//1 e 21/17, após 37 minutos.

Os primos chilenos Marco e Esteban Grimalt também ganharam suas duas partidas por 2 a 0 e decidirão a liderança contra André e Renato.

Vagas no Pan 2027

No Circuito Sul-Americano, as duplas pontuam para os respectivos países e não existe uma disputa por parcerias para definir um campeão geral ao final da temporada.