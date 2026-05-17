Duplas brasileiras conquistam classificação para as semifinais do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia

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Talita Simonetti ataca diante de chilenas. Matias Escobar / CSV/Divulgação

As três duplas brasileiras que disputam a fase final do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia, na arena da Playa Cavancha, em Iquique, no Chile, garantiram 100% de aproveitamento e estão classificadas para as semifinais.

Na chave feminina, Verena e Thainara venceram as peruanas Lisbeth Allcca e Claudia Gaona, por 21/16 e 21/17, e garantiram a liderança do Grupo A.

Kyce e Talita Simonetti foram as primeiras colocadas do Grupo C, após derrotarem as paraguaias Fiorella Núñez e Mayra Pérez por 2 a 0 (21/19 e 21/13).

Invictas, as duas parcerias foram para as quartas de final. Kyce e Talita passaram pelas chilenas Sofia Ohlsson e Alejandra Dubost, por 21/14 e 21/10, e se classificaram para as semifinais, onde vão encarar as paraguaias Michelle Valiente e Giuliana Corrales.

Já Verena e Thainara eliminaram as equatorianas Ariana Vilela e Karelys Simisterra por 21/12 e 21/9 e no domingo (17) enfrentarão as argentinas Agostina Ghigliazza e Morena Abdala, em busca de um lugar na decisão.

André Stein e Renato ganham dois jogos de virada

André Stein (E) e Renato (D) garantiram vitórias de virada. Matias Escobar / CSV/Divulgação

No torneio masculino, André Stein e Renato tiveram mais dificuldade para chegar às semifinais. No encerramento da fase de classificação, eles venceram os primos chilenos Marco e Esteban Grimalt por 2 a 1, de virada, parciais de 18/21, 21/11 e 15/9, e garantiram a liderança do Grupo C.

O roteiro se repetiu nas quartas de final, diante dos argentinos Juan Amieva e Maciel Bueno, que já haviam sido derrotados na primeira fase. Com parciais de 23/25, 21/19 e 18/16, os brasileiros anotaram nova virada e se classificaram para a semifinal, onde enfrentarão os venezuelanos Oscar Kirchner e Enyenser Delgado.

A partida contra os argentinos teve tons de dramaticidade, com os brasileiros evitando dois match points no tie-break, quando perdiam por 14 a 12.

Vagas no Pan 2027

No Circuito Sul-Americano, as duplas pontuam para os respectivos países e não existe uma disputa por parcerias para definir um campeão geral ao final da temporada.