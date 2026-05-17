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Duplas brasileiras conquistam classificação para as semifinais do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia

Verena/Thainara, Kyce/Talita Simonetti e André Stein/Renato seguem na briga pelo título

André Silva

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