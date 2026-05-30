Dupla titular da Seleção Brasileira trava batalha por título da Champions League

Paris Saint-Germain e Arsenal se enfrentam a partir das 13h (horário de Brasília), na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. Mauro Pimentel / AFP / Divulgação

A Seleção Brasileira tem problemas, mas eles estão distantes de passar pela dupla de zaga titular. Durante a Copa do Mundo, Marquinhos e Gabriel Magalhães defenderão as mesmas cores em busca do título. No entanto, neste sábado (30), cada um defenderá o seu próprio clube na disputa da taça da Champions League.

Paris Saint-Germain e Arsenal se enfrentam a partir das 13h (horário de Brasília), na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. Por conta da decisão, os dois defensores, além de Gabriel Martinelli, atacante do clube inglês, são os três jogadores que ainda não se apresentaram na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Os jogadores do Brasil estarão atentos ao grande jogo, mas sem escolher um lado para torcer.

— Vou apenas vou desfrutar o jogo, porque sei da grandeza dele. É um jogo lindo — comentou Casemiro, capitão do Brasil, que já venceu a Champions cinco vezes pelo Real Madrid, em entrevista coletiva nesta semana.

— O Marquinhos é o único que já jogou uma final, então, aos outros jogadores, o que eu peço é que desfrutem do momento, porque é um jogo único. Valorizem a importância de jogar uma final de Champions, pois é muito difícil. Infelizmente, no futebol existe o vencedor e o perdedor. Que o vencedor desse jogo celebre, mas que já pense na Seleção. Enquanto o perdedor tente mudar rápido a chave, porque todos os jogadores que estão lá são muito importantes para nós aqui — aconselhou Casemiro.

A importância dos zagueiros é inegável, principalmente para os seus clubes. Marquinhos, 34 anos, é o capitão do PSG e foi o responsável por levantar a taça inédita na última temporada. Na edição atual da Champions, ele esteve em 14 jogos disputados pelo clube francês e marcou duas vezes. Na semifinal contra o Bayern de Munique, o zagueiro salvou uma bola quase em cima da linha quando o duelo estava empatado.

No caso de Gabriel Magalhães, 28 anos, é a primeira oportunidade de conquistar o título europeu, assim como grande parte dos seus companheiros. O zagueiro canhoto atuou em 11 jogos na Champions, marcou uma vez e deu uma assistência. O defensor é peça fundamental do Arsenal, que tem a melhor defesa da competição, com apenas cinco gols sofridos.

Pressões distintas, mas, ainda sim pressões para lidar

Jogar uma final de Champions, como mencionou o multicampeão Casemiro, não é fácil. A pressão estará presente do apito inicial até o final. Para o PSG, a tensão é diferente de um ano para o outro. Agora, como atual campeão, a meta é defender o título e dar mais um passo para ser um clube multicampeão.

Os títulos do Campeonato Francês, das Copas nacionais e do Intercontinental contra o Flamengo agregam valor ao time parisiense. Porém, é a Champions que eleva o patamar de qualquer clube da Europa.

— Não é fácil ser bicampeão da Europa, como era muito difícil para um clube fundado em 1970, mesmo com muito dinheiro do Catar, ganhar o que ganhou no último ano. O PSG, como na temporada anterior, atropelou no mata-mata e segue fazendo isso — opina Mauro Beting, comentarista do SBT, direto de Budapeste.

No caso do Arsenal, a pressão pelo título inédito é grande, mas poderia ser ainda maior não fosse a conquista da Premier League após 22 anos. O título recente mostra que o clube inglês está no caminho certo e pode terminar a temporada com a taça que lhe falta.

— O Arsenal vive simplesmente ou poderá viver os maiores dias de sua vida. Com o título inglês, chega muito bem agora. Uma defesa que quase não foi vazada, Raya jogando o que não sabe e o que não pode, mas conseguindo. É um time fortíssimo em bolas paradas, mas eu vejo que, de modo geral, o PSG está mais preparado para ser campeão — argumenta Beting.

Os prováveis times da decisão

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Arsenal: Raya; Mosquera (Timber), Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard e Trossard; Gyokeres (Havertz). Técnico: Mikel Arteta