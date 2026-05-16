Douglas Santos disse 'não' à Rússia por sonho de defender o Brasil: 'Nunca deixei de acreditar'

Campeão olímpico em 2016 e revelação da posição na época, o lateral-esquerdo Douglas Santos jamais deixou de sonhar em atuar na seleção brasileira principal após aquela conquista. Mas acabou esquecido. Foram mais de nove anos de espera, na qual ele teve a oportunidade de defender a Rússia, onde se destaca até hoje pelo Zenit. Mesmo naturalizado e cotado para jogar pela esquadra europeia, ele optou por aguardar a oportunidade e agora celebra a volta por cima.

Presença quase certa na lista dos 26 convocados a ser anunciada por Carlo Ancelotti na segunda-feira, a revelação do Náutico que começou a brilhar pelo Atlético-MG deu entrevista à Fifa e garantiu que jamais desistiu de vestir novamente as cores verde e amarelo.

"Claro que em alguns momentos a gente pensa que não vai mais ser chamado. Mas eu nunca deixei de trabalhar e acreditar. Continuei fazendo meu trabalho nos clubes, buscando evoluir e manter a regularidade. Então, quando a oportunidade voltou a aparecer, estava preparado para aproveitar", destacou.

Aos 32 anos e ainda no Zenit, Douglas Santos mostra respeito à Rússia, mas explica sua decisão. "Eu sempre tive muito respeito pela Rússia, pelo país onde construí uma parte importante da minha carreira. Mas vestir a camisa da seleção brasileira sempre foi um sonho. Então minha prioridade sempre foi o Brasil", frisou. "Quando você nasce no Brasil, cresce vendendo a Copa do Mundo e sonhando com a seleção, isso pesa muito no coração", disse.

A primeira convocação veio em 2025, quando Ancelotti anunciou os nomes para duelos com Chile e Bolívia pelas Eliminatórias. Desde então, o italiano vem contando com o jogador em frequência - perdeu amistosos em março por lesão - e elogiando o lateral.

Douglas Santos lembra das primeira recomendações neste retorno à seleção após quase uma década. "Eles pediram para eu ser o mesmo jogador que vinha sendo no clube: competitivo, equilibrado defensivamente e participando agressivamente quando necessário. O professor Ancelotti passa muita confiança para o jogador. Ele conversa bastante, explica o que espera taticamente, mas também dá liberdade para você jogar com personalidade", explicou.