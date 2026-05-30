Djokovic rasga elogios a João Fonseca e admite: "Ele foi melhor"

Fonseca se tornou o tenista mais jovem a vencer Djokovic em um Grand Slam. Julien de Rosa / AFP

A magnitude do que João Fonseca conquistou ao eliminar Novak Djokovic em Roland Garros pode ser medida pelas palavras ditas pelo astro sérvio após a derrota para o brasileiro. O tricampeão do Grand Slam francês foi aos microfones e enalteceu a partida do jovem tenista, admitindo que o carioca foi melhor durante o duelo.

Djokovic chegou a abrir 2 sets a 0 sobre o brasileiro, dando a entender, para quem assistia ao jogo, que a classificação estava encaminhada. No entanto, João Fonseca manteve a concentração e, em uma sequência histórica, venceu os três sets seguidos para despachar o sérvio do torneio.

O dono de 24 títulos de Grand Slam rasgou elogios a João Fonseca e afirmou que o resultado foi justo:

— Parabéns ao João. Disse a ele que merecia ganhar. Jogou uma partida inacreditável. Ele deveria estar orgulhoso de si mesmo. Desejo a ele toda a sorte pelo resto do torneio. O nível de tênis que vimos ele jogar, criou um hype ao redor dele, e hoje vimos o porquê desse hype.

Em uma breve análise sobre a partida, o sérvio lamentou a virada sofrida, mas engrandeceu a atuação individual do atleta de 19 anos.

— Um jogo incrível de ter feito parte. Obviamente muito difícil para mim por ter perdido depois de estar ganhando por 2 sets a 0. Mas um crédito enorme ao João por realmente vencer o jogo. Sem dúvidas, ele foi um jogador melhor nos momentos importantes. Nos sets cruciais tiveram trocas de bola e pontos incríveis. Ele achou bolas incríveis na linha. Foi só incrível do lado dele e obviamente não foi bom para mim estar encarando um cara jogando em um nível desse. Eu não acho que não fiz muita coisa errada no meu jogo, ele só foi melhor —completou.

Com o triunfo conquistado, Fonseca ultrapassou nomes pesados do esporte e se tornou o tenista mais jovem a vencer Djokovic em um Grand Slam. O brasileiro passou os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

Nadal tinha 20 anos e 4 dias quando derrotou o sérvio em Roland Garros de 2026. Já Alcaraz eliminou o sérvio em Wimbledon, em 2023 com 20 anos e 72 dias. Com o triunfo desta sexta-feira (29), João assumiu o topo da lista com 19 anos e 281 dias.