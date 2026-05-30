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Djokovic rasga elogios a João Fonseca e admite: "Ele foi melhor"

Brasileiro venceu o sérvio de virada por 3 sets a 2 e avançou para as oitavas de final de Roland Garros

Zero Hora

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