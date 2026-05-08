Djokovic é eliminado em sua estreia no Masters 1000 de Roma

O tenista sérvio Novak Djokovic - ex-número 1 do mundo e atualmente quarto colocado no ranking da ATP - sofreu uma eliminação precoce no Masters 1000 de Roma, ao ser derrotado pelo croata Dino Prizmic (79º do ranking) por 2 sets a 1, parciais de 2-6, 6-2 e 6-4, em sua estreia no torneio.

O confronto desta sexta-feira (8) marcou seu aguardado retorno após uma lesão no ombro direito, sofrida no início de março, que o havia forçado a desistir dos três últimos torneios Masters 1000 (Miami, Monte Carlo e Madri).

Sua derrota no Foro Italico ocorreu em uma partida da segunda rodada, mas foi a primeira do veterano tenista de 38 anos no torneio, já que sua condição de cabeça de chave o eximiu de disputar a primeira rodada.

O Masters 1000 de Roma foi apenas seu terceiro torneio de 2026, após o Aberto da Austrália (onde ficou com o vice-campeonato) e Indian Wells (no qual foi eliminado nas oitavas de final).

Logo de início, 'Djoko' se mostrou sólido e ofensivo, conquistando o primeiro set com facilidade em quarenta minutos, antes que seu jogo desmoronasse completamente.

No segundo set, seu saque foi quebrado duas vezes consecutivas, e ele rapidamente se viu em desvantagem de 4 a 0, tendo conquistado meros cinco pontos.

O sérvio tentou reagir, mas já era tarde demais: seu adversário venceu a parcial por 6 a 2.

No terceiro e decisivo set, a disputa se manteve equilibrada até o empate em 2 a 2, momento em que Prizmic garantiu mais uma quebra de saque.

Apesar do apoio caloroso da torcida romana, Djokovic não conseguiu se recuperar e acabou sendo derrotado por Prizmic, que fechou a partida com um ace, convertendo seu primeiro match point.

A menos de três semanas de Roland Garros (de 24 de maio a 7 de junho), esta derrota não é um bom presságio para 'Nole', que persegue seu 25º título de Grand Slam desde 2024 e que não perdia sua partida de estreia em um torneio desde o Masters 1000 de Madri do ano passado.

Em 2025, Djokovic não disputou o Masters 1000 de Roma, torneio que ele venceu seis vezes ao longo de sua carreira.

Em suas 19 participações nesta emblemática competição na capital italiana, esta foi a primeira vez em que Djokovic foi derrotado em sua partida de estreia.

--- Resultados desta sexta-feira do ATP Masters 1000 de Roma:

2ª rodada (simples masculino):

Francisco Cerundolo (ARG/N.25) x Alejandro Tabilo (CHI) 6-0, 6-2

Casper Ruud (NOR/N.23) x Zachary Svajda (EUA) 6-1, 6-3

Jirí Lehecka (CZE/N.11) x Jan-Lennard Struff (ALE) 7-6 (7/4), 6-3

Karen Khachanov (RUS/N.13) x Alexander Shevchenko (CAZ) 6-4, 6-4

Botic van de Zandschulp (HOL) x Aleksandar Kovacevic (EUA) 2-6, 6-2, 7-6 (7/5)

Dino Prizmic (CRO) x Novak Djokovic (SRB/N.3) 2-6, 6-2, 6-4

Matteo Arnaldi (ITA) x Alex De Minaur (AUS/N.6) 4-6, 7-6 (7/5), 6-4

Rafael Jodar (ESP/N.32) x Nuno Borges (POR) 7-6 (7/4), 6-4

Learner Tien (EUA/N.19) x Damir Dzumhur (BIH) 6-2, 6-1

Alexander Bublik (CAZ/N.9) x Sebastian Baez (ARG) 6-1, 6-2

Tommy Paul (EUA/N.16) x Aleksandar Vukic (AUS) 6-4, 6-2

Alexander Blockx (BEL) x Tallon Griekspoor (HOL/N.29) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Daniel Altmaier (ALE) 7-5, 6-3

./bds/jr/dr/cl/aam