Detroit Pistons derrota Cleveland Cavaliers e força jogo 7 nos playoffs da NBA

Cade Cunningham liderou os Pistons. LAUREN LEIGH BACHO / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Jogando na Rocket Arena, em Cleveland, o Detroit Pistons venceu os Cavaliers e forçou o jogo 7 da semifinal da Conferência Leste da NBA. A partida ocorreu na noite desta sexta-feira (15) e terminou com triunfo dos visitantes por 115 a 84. Agora a definição acontece no domingo (17), às 21h (de Brasília), em Detroit.

O time de J.B. Bickerstaff entrou na quadra precisando do resultado positivo para manter chances de classificação à decisão da conferência. E a equipe contou com outro grande jogo de Cade Cunningham, que anotou 21 pontos, dois rebotes e oito assistências. Além do camisa 2, Jalen Duren (15 pontos e 11 rebotes) e Daniss Jenkins (15 pontos) tiveram bom aproveitamento.

Por outro lado, o Cleveland Cavaliers, de James Harden, até conseguiu equilibrar a partida nos primeiros dois quartos. Mas acabou perdendo ritmo no terceiro e quarto período e sofreu a primeira derrota em casa nos playoffs. A franquia tenta retornar à final da NBA após oito anos de jejum.

Apesar da derrota, James Harden entrou para o top 10 dos maiores pontuadores da história dos playoffs da competição. Ele acertou uma bola de três no primeiro período e chegou a marca de 4.148 pontos na pós-temporada, exatamente um a mais que Stephen Curry, do Golden State Warriors. Em sua 17ª temporada na liga, o astro do Cleveland tem 186 partidas nos playoffs.