Despedidas, luta contra o rebaixamento e vagas em competições europeias: tudo sobre a última rodada da Premier League

Liverpool se despede de Salah em meio a luta por vaga na Champions. Liverpool / Instagram / Reprodução

Mais uma histórica temporada de Premier League chega ao fim neste domingo (24). A partir do meio-dia (de Brasília) ocorrem os últimos 10 jogos da competição, entre despedidas de lendas, briga contra o rebaixamento e luta por vaga em competições europeias.

O título já está definido. Com o empate entre Manchester City e Bournemouth na rodada passada, o Arsenal voltou a conquistar o Campeonato Inglês após 22 anos. Ainda assim, o domingo reserva emoções para torcedores de outros clubes. Abaixo, Zero Hora explica tudo que está em jogo na 38ª rodada.

Despedidas de lendas

Será uma rodada de adeus a dois personagens dos últimos anos de Premier League. Como anunciado em março, Mohamed Salah se despede do Liverpool. Ele chegou aos Reds em julho de 2017 e tem nove títulos pelo clube.

Além do adeus do egípcio em Anfield, também será um dia de emoção em Manchester. Isso porque o City anunciou nesta sexta-feira (22) que não renovará com Pep Guardiola. Multicampeão, o espanhol chegou ao Citzens em 2016 e soma 20 títulos, sendo seis da Premier League.

Vaga na Champions

A rodada definirá mais um ou dois classificados à próxima Liga dos Campeões. Se o Aston Villa, campeão da Europa League, terminar em quarto lugar, apenas o quinto colocado irá à Champions. Porém, se o Villa cair para quinto, o sexto colocado também garantirá vaga. Assim, Liverpool e Bournemouth ainda podem se classificar juntos. O Brighton segue vivo, mas com chances remotas.

Liverpool : garante vaga se vencer ou empatar com o Brentford. Também pode se classificar mesmo perdendo, desde que o Bournemouth não vença o Nottingham Forest tirando seis gols de saldo.

: garante vaga se vencer ou empatar com o Brentford. Também pode se classificar mesmo perdendo, desde que o Bournemouth não vença o Nottingham Forest tirando seis gols de saldo. Bournemouth: tem dois caminhos possíveis para chegar à Champions - vencer o Nottingham Forest, torcer por derrota do Liverpool para o Brentford e ainda tirar seis gols de saldo;

ou terminar em quinto lugar, com vitória do Liverpool sobre o Brentford e derrota do Aston Villa para o Manchester City.

tem dois caminhos possíveis para chegar à Champions - vencer o Nottingham Forest, torcer por derrota do Liverpool para o Brentford e ainda tirar seis gols de saldo; ou terminar em quinto lugar, com vitória do Liverpool sobre o Brentford e derrota do Aston Villa para o Manchester City. Brighton: precisa vencer o Manchester United; torcer para o Bournemouth perder para o Nottingham Forest e o Aston Villa perder para o Manchester City, além de o Liverpool vencer o Brentford

Vaga na Liga Europa

Além da Champions League, a rodada também definirá os classificados ingleses para a Liga Europa. Caso o Aston Villa termine em quinto e abra uma vaga extra para a Champions, apenas o sétimo colocado irá à Liga Europa. Brighton, Chelsea, Brentford e Sunderland seguem na disputa. Bournemouth e Liverpool ainda têm chances, mas focados principalmente na briga pela Champions.

Brighton: garante vaga na Liga Europa com uma vitória sobre o Manchester United.

garante vaga na Liga Europa com uma vitória sobre o Manchester United. Chelsea: assegura vaga se vencer e o Brighton empatar ou perder.

assegura vaga se vencer e o Brighton empatar ou perder. Brentford: precisa vencer e torcer para que Chelsea e Brighton não vençam seus jogos.

precisa vencer e torcer para que Chelsea e Brighton não vençam seus jogos. Sunderland: precisa vencer, torcer por derrota do Brighton e ainda contar com tropeços de Chelsea e Brentford.

Vaga na Liga Conferência

A última vaga europeia da Premier League vale lugar na Conference League e segue em aberto na rodada final. Brentford e Sunderland dependem de combinações de resultados para terminar na oitava posição e garantir presença no torneio continental.

Brentford : garante vaga na Conference League se vencer o Liverpool e o Chelsea não derrotar o Sunderland. Mesmo com vitória do Chelsea, ainda pode se classificar caso consiga tirar a diferença no saldo de gols — para isso, precisaria vencer o Liverpool por pelo menos cinco gols de diferença.

: garante vaga na Conference League se vencer o Liverpool e o Chelsea não derrotar o Sunderland. Mesmo com vitória do Chelsea, ainda pode se classificar caso consiga tirar a diferença no saldo de gols — para isso, precisaria vencer o Liverpool por pelo menos cinco gols de diferença. Sunderland: garante vaga se vencer o Chelsea e o Brentford perder para o Liverpool.

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Rebaixamento

O útlimo rebaixado também será definido na rodada final da Premier League. Tottenham e West Ham disputam a permanência, já que Burnley e Wolverhampton já foram rebaixados. Os Spurs começam a rodada fora da zona, com 38 pontos, enquanto os Hammers têm 36.

Tottenham: permanece na Premier League se vencer ou empatar com o Everton. Em caso de derrota, ainda escapa caso o West Ham não vença o Leeds.

permanece na Premier League se vencer ou empatar com o Everton. Em caso de derrota, ainda escapa caso o West Ham não vença o Leeds. West Ham: precisa vencer o Leeds e torcer por derrota do Tottenham para o Everton. Se o Tottenham empatar, o West Ham ainda teria uma chance remota de escapar, mas precisaria tirar uma diferença de 12 gols no saldo.

Os confrontos da 38° rodada da Premier League