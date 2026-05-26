Despedida emocionante marca última participação de Gaël Monfils em Roland Garros

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Gilles Simon, Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet, quatro dos principais nomes do tênis da França. ALAIN JOCARD / AFP

Campeão de três Grand Slam quando juvenil (Australian Open, Roland Garros e Wimbledon), Gaël Monfils jamais chegou até a decisão de um Major enquanto profissional. Mas isso jamais ofuscou sua brilhante carreira de 13 títulos de ATP em 35 finais disputadas.

Nesta segunda-feira (25), o tenista de 39 anos disputou o Grand Slam de Paris pela 19ª e última vez. Em 2008 teve a maior chance de repetir o feito do ídolo Yannick Noah, último francês campeão do torneio em 1983, mas acabou eliminado por Roger Federer, na semifinal.

A despedida de Monfils do Aberto da França teve a quadra Philippe Chatrier lotada, no encerramento da sessão noturna, e uma batalha de cinco sets diante do compatriota Hugo Gaston, 14 anos mais jovem, e que teve nele uma de suas inspirações.

Gaston (D) e Monfils (E), seu ídolo de infância. ALAIN JOCARD / AFP

— Foi uma sensação muito estranha quando, no final do terceiro set, todos gritavam "Gael, Gael!". Eu queria gritar junto com eles. É uma situação complicada, porque eu costumava vê-lo jogar na TV. Ele é um verdadeiro showman. Adoro o cara que ele é. Ele é genuinamente um cara legal. Eu esperava que a torcida estivesse do lado dele, mas havia muito respeito e o clima estava ótimo, então isso é legal — disse Gaston, após vencer por 6/2, 6/3, 3/6, 2/ e 6/0, em três horas e 22 minutos de jogo.

Nas arquibancadas, 15 mil torcedores aplaudiram e vibraram até o último instante, quando Monfils recebeu homenagens da organização do evento e da Federação Francesa de Tênis. Entre os espectadores, amigos de infância, seus pais e a esposa, a tenista ucraniana Elina Svitolina, que não escondeu a emoção e chorou enquanto Gaël discursava.