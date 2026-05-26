Despedida emocionante marca última participação de Gaël Monfils em Roland Garros

Campeão de três Grand Slam quando juvenil (Australian Open, Roland Garros e Wimbledon), Gaël Monfils jamais chegou até a decisão de um Major enquanto profissional. Mas isso jamais ofuscou sua brilhante carreira de 13 títulos de ATP em 35 finais disputadas.
Nesta segunda-feira (25), o tenista de 39 anos disputou o Grand Slam de Paris pela 19ª e última vez. Em 2008 teve a maior chance de repetir o feito do ídolo Yannick Noah, último francês campeão do torneio em 1983, mas acabou eliminado por Roger Federer, na semifinal.
A despedida de Monfils do Aberto da França teve a quadra Philippe Chatrier lotada, no encerramento da sessão noturna, e uma batalha de cinco sets diante do compatriota Hugo Gaston, 14 anos mais jovem, e que teve nele uma de suas inspirações.
— Foi uma sensação muito estranha quando, no final do terceiro set, todos gritavam "Gael, Gael!". Eu queria gritar junto com eles. É uma situação complicada, porque eu costumava vê-lo jogar na TV. Ele é um verdadeiro showman. Adoro o cara que ele é. Ele é genuinamente um cara legal. Eu esperava que a torcida estivesse do lado dele, mas havia muito respeito e o clima estava ótimo, então isso é legal — disse Gaston, após vencer por 6/2, 6/3, 3/6, 2/ e 6/0, em três horas e 22 minutos de jogo.
Nas arquibancadas, 15 mil torcedores aplaudiram e vibraram até o último instante, quando Monfils recebeu homenagens da organização do evento e da Federação Francesa de Tênis. Entre os espectadores, amigos de infância, seus pais e a esposa, a tenista ucraniana Elina Svitolina, que não escondeu a emoção e chorou enquanto Gaël discursava.
— Gostaria de agradecer à minha esposa, porque sem ela, talvez, eu não estivesse aqui esta noite. Estamos juntos há oito anos, oito anos maravilhosos. Você esteve ao meu lado, mas não estou falando da Elina Svitolina, estou falando da Elina mulher, a mulher de verdade, a minha esposa, que está presente em todas as situações, em todos os momentos, que sempre soube me apoiar como homem – não como o tenista -, que sempre esteve presente nas minhas dúvidas, que sempre soube me animar, me encorajar, me amar e, acima de tudo, me deu o presente mais lindo do mundo: nossa filha. Eu te amo — declarou Monfils, antes da entrada na quadra de três de seus principais amigos no circuito, os compatriotas Richard Gasquet, Jo-Wilfired Tsonga e Gilles Simon.