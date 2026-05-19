Descartado por Ancelotti, Andrey Santos marca para o Chelsea e mantém Tottenham perto da queda

Com um gol de Andrey Santos, descartado pelo técnico Carlo Ancelotti na convocação para a Copa do Mundo, o Chelsea derrotou o Tottenham, nesta terça-feira, em Stanford Bridge, por 2 a 1, e manteve o rival perto do fantasma do rebaixamento.

Com o resultado, o Chelsea foi a 52 pontos e assumiu a oitava colocação, enquanto o Tottenham segue com 38, em 17º lugar, dois pontos à frente do Wets Ham, que abre a zona de rebaixamento.

Na 38ª e última rodada, domingo, o Tottenham vai receber o Everton, enquanto o West Ha também joga em casa diante do Leeds.

O começo do jogo foi todo do Tottenham, que chegou a ter 61% de posse de bola. Em dez minutos, pelo menos três oportunidades foram criadas. Na melhor delas, Mathys Tel cabeceou na trave de Robert Sánchez.

O lance fez o Chelsea acordar e Palmer, em belo chute da entrada da área, fez Antonin Kinsky realizar bela 'ponte' para evitar o primeiro gol do jogo. Mas aos 18 minutos o goleiro do Tottenham falhou em chute de longa distância de Enzo Fernández: 1 a 0, Chelsea.

O Tottenham sentiu o gol e diminuiu a intensidade. O Chelsea aproveitou para assumir o comando da partida e concentrar as jogadas de ataque pela esquerda com o veloz Cucurella. Aos 28, Enzo Fernández, de falta, mandou a bola no travessão.

O jogo ficou mais disputado no meio de campo, com as defesas bem postadas, impedindo o avanço adversário. O Tottenham furou este bloqueios duas vezes, mas falhou nas pontaria. Já o Chelsea finalizou de novo com Palmer no último lance da primeira etapa e a bola passou perto da trave direita de Kinsky.

Como aconteceu no primeiro tempo, o Tottenham voltou melhor no início da etapa final. Richarlison, em posição duvidosa, perdeu grande oportunidade de empatar aos cinco minutos. Aos 12, o atacante brasileiro cabeceou melhor, mas Sánchez fez boa defesa.

O jogo ficou mais tenso, disputado, com um número maior de faltas e muitas reclamações com a arbitragem. Os lances de gol rarearam.

Mas uma falha na saída de bola do Tottenham propiciou o primeiro gol do brasileiro Andrey Santos na Premier League: 2 a 0, Chelsea, aos 22.

A partir daí, o jogo ficou aberto, com o Tottenham indo desesperado para o ataque. No abafa, Richarlison diminuiu aos 29. Foi o 11º gol do atacante brasileiro no Campeonato Inglês.