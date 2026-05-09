De virada, João Fonseca perde para sérvio e é eliminado do Masters de Roma

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Em duelo de campeões do ATP Next Gen, o sérvio Hamad Medjedovic levou a melhor e eliminou o brasileiro João Fonseca, neste sábado (9), em partida válida pela segunda rodada do Masters 1000 de Roma, na Itália. As parciais foram de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/1), após 2h24min.

Número 67 do mundo, Medjedovic venceu o Next Gen de 2023, enquanto Fonseca ganhou o torneio em 2024.

Primeiro set

O brasileiro começou melhor o confronto e com 100% de aproveitamentos dos pontos jogados com seu primeiro saque (13/13) levou o set inicial, após conseguir um break point no oitavo game. Com um ace, ele fechou em 6 a 3, cometendo apenas quatro erros não forçados contra 13 do adversário.

Sérvio empata e jogo fica tenso

Na segunda parcial, Medjedovic foi superior e aproveitou uma dupla falta de Fonseca, no oitavo game, para logo depois fechar em 6 a 3, anotando 11 bolas vencedoras (winners) contra apenas quatro do brasileiro.

O terceiro set começou com Hamad Medjedovic dominando os principais pontos e quebrando o saque de João Fonseca em duas oportunidades.

Quando sacou para marcar 5 a 1, o sérvio se desconcentrou e perdeu o serviço. O brasileiro aproveitou e confirmou o seu saque para encostar em 3 a 4. Os dois jogadores voltaram a confirmar seus serviços e o sérvio voltou a sacar para fechar em 6 a 4, mas desperdiçou um match point, permitindo ao brasileiro empatar em 5 a 5.

Fonseca foi para o saque e a partida ficou tensa. Incomodado com os erros e com o barulho da torcida brasileira, o sérvio falou em um momento em que o carioca iria sacar, o que gerou grande reclamação do número 29 do mundo, que logo depois virou em 6 a 5.

Medjedovic também voltou a reclamar da torcida, antes do 12º game, vencido por ele de zero, o que forçou um tie-break para definir o vencedor.

O sérvio dominou o desempate e rapidamente fez 4 a 0, com dois mini-breaks, e logo depois fechando em 7 a 1 e na comemoração mandando a torcida brasileira fazer silêncio e ir dormir.