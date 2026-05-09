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De virada, João Fonseca perde para sérvio e é eliminado do Masters de Roma

Hamad Medjedovic, que provocou a torcida brasileira presente nas arquibancadas ao final da partida, vai enfrentar argentino Mariano Navone na terceira rodada

André Silva

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