Davi Lacerda apita Flamengo x Palmeiras e revolta cariocas; árbitro causou polêmica em pênaltis

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a escolha da Davi Oliveira Lacerda para o duelo mais esperado da atual edição do Brasileirão. O árbitro do Espírito Santo apita, neste sábado, o embate entre o líder Palmeiras e o segundo colocado Flamengo, às 21h, no Maracanã. A escolha causou enorme rebuliço entre as torcidas.

Os flamenguistas usaram as redes sociais para condenar a escolha de "um árbitro totalmente pró-Palmeiras". Enquanto alguns paulistas rebatem as condenações dizendo que trata-se de "pressão dos cariocas" para obterem vantagem no Maracanã.

A guerra de lados tem como alvo central penalidades na edição passada do Brasileirão. Muitos flamenguistas condenam Davi Lacerda por ignoram um pênalti de Thiago Silva sob Bruno Henrique em Fla-Flu já na reta final de 2025, quando os tricolores venceram por 2 a 1 e o VAR sequer acionou o árbitro no lance polêmico.

Na ocasião, o clube entrou com uma representação na CBF cobrando a entidade após

"erro absurdo e grave". Apesar do protesto oficial do Flamengo, a entidade não suspendeu Davi Lacerda nem Wagner Reway, o responsável pelo VAR na ocasião.

Além do lance, os flamenguistas apontam para uma penalidade apitada por Davi Lacerda de maneira equivocada para o Palmeiras diante do Juventude. O árbitro viu falta de Abner em Felipe Anderson para revolta dos gaúchos. Na ocasião, o VAR recomendou a anulação da penalidade, o que aconteceu.

Do lado palmeirense, um alívio, pois sob a direção de Davi Lacerda o Palmeiras jamais foi derrotado. São seis vitórias e um empate por 2 a 2 na casa do vitória. Não ser batido no Rio significa manter a vantagem de quatro pontos sob o rival, ainda com um jogo com o Mirassol por fazer.