'Dá pra interpretar como raça': veja a transcrição do áudio do VAR em lance de Bobadilla

Damián Bobadilla esteve no centro de uma grande polêmica durante o clássico entre Corinthians e São Paulo, em Itaquera, pela 15ª rodada do Brasileirão. Nesta segunda-feira, 11, a CBF divulgou o áudio do VAR sobre o lance envolvendo o volante são-paulino após o gol de empate marcado por Luciano.

A jogada aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo, quando a comemoração tricolor gerou confusão dentro de campo. Bobadilla foi flagrado fazendo um gesto considerado obsceno por especialistas, o que levou o VAR a recomendar revisão para o árbitro Anderson Daronco.

Durante a análise, porém, a equipe de arbitragem concluiu que o movimento poderia ser interpretado apenas como um gesto de incentivo ou "raça", sem direcionamento ofensivo.

"Daronco, nós temos uma situação não vista no campo de jogo. E um jogador que faz o movimento, eu preciso que você veja e interprete esse movimento. Ele é um movimento interpretativo para que você analise também, tá? Você como árbitro principal analise a situação. É o único movimento que nós temos, tá bom?", iniciou o VAR.

Após assistir às imagens no monitor, Daronco explicou sua interpretação do lance: "A minha interpretação: ele não toca com as mãos nas suas genitais. Isso existe uma comemoração de gol. Jogadores dessa característica, principalmente os estrangeiros, comemoram muitas vezes tipo de situação de raça, de 'vamos', ok? Vocês interpretam desta mesma forma?"

O árbitro de vídeo concordou com a leitura feita pelo árbitro principal: "Eu interpreto como você, eu interpreto como você, foi uma situação não vista pelo campo, interpretativa e a minha expressão é como a sua", respondeu o VAR.

Na sequência, Daronco confirmou que não aplicaria punição disciplinar ao atleta do São Paulo. "Ok. Para mim, ele não tá fazendo nada pra ninguém, é situação deles com equipe de botar raça, ok? Isso é característica, utilizam a expressão que eles utilizam de 'põe a raça', ok? Vamos reiniciar o jogo, ok? Não vai ter cartão pra esse jogador", concluiu.

O Majestoso ficou paralisado por vários minutos após o empate do São Paulo, não apenas pela revisão do VAR, mas também por um princípio de confusão envolvendo Jonathan Calleri e atletas do Corinthians.

Dentro de campo, o time alvinegro levou a melhor e venceu por 3 a 2. Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon marcaram para o Corinthians, enquanto Luciano e Matheuzinho, contra, fizeram os gols são-paulinos.