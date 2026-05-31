Cuca revela pedido de desculpa de Gabigol após expulsão: 'O torcedor pode xingar, o atleta não'

A vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Vitória, neste sábado, na Vila Belmiro, teve Gabigol como protagonista em dois momentos distintos. Autor de um dos gols do triunfo, o atacante também acabou expulso após fazer um gesto obsceno em direção à arquibancada. Após a partida, o técnico Cuca evitou fazer críticas públicas ao camisa 9, mas reconheceu o erro do jogador.

Segundo o treinador, Gabigol foi alvo de ofensas durante a partida e acabou reagindo de forma impulsiva logo depois de balançar as redes. Cuca afirmou que o atacante reconheceu a atitude e se desculpou com o grupo após o apito final.

"Não tenho que julgar ele publicamente. Não vi o lance, só vi o que o pessoal falou, mas ele foi errado. Ele sabe que errou, pediu desculpa para todo o pessoal. Estava fazendo um belo jogo, tinha acabado de fazer o gol, e tinha um torcedor xingando ele insistentemente. Naquele momento, ele desabafou para o torcedor. Não pode", afirmou.

Apesar do episódio envolvendo o atacante, Cuca preferiu destacar o momento vivido pelo Santos. O treinador avaliou que a equipe vem apresentando evolução nas últimas rodadas, mesmo quando os resultados não apareciam, e comemorou a saída da zona de rebaixamento após a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"De desempenho, o time está apresentando um bom futebol. Mesmo nas derrotas, temos jogado bem. Acho que o torcedor está satisfeito com o jogo do Santos, mas não com os resultados. Fora da zona do rebaixamento, mesmo com um ou dois pontos, é importante. Estar ali não é legal. Remamos muito para conseguir isso", disse.

Cuca também ressaltou o crescimento de jovens revelados pelo clube, citando nomes como Gabriel Bontempo e Miguelito, ambos importantes na vitória sobre o Vitória. Ao mesmo tempo, admitiu que o elenco precisa ganhar mais equilíbrio para suportar a sequência da temporada.

"Estamos com jogadores já pegando corpo, como o Bontempo e Miguelito, e oportunizando a base para ser solução mais uma vez. Mas acho que a gente deve dar uma equilibrada no segundo semestre para fortalecer a equipe e, quem sabe, chegar na final de uma copa", completou.