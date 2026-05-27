Crystal Palace x Rayo Vallecano hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela final da Conference League

Crystal Palace e Rayo Vallecano se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 16h, pela final da Conference League. O jogo ocorre na Arena do Leipzig, na Alemanha.
Escalações para Crystal Palace x Rayo Vallecano
Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards (Chadi Riad), Maxence Lacroix e Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton (Will Hughes), Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Yéremy Pino e Jean Philippe Mateta. Técnico: Oliver Glasner.
Rayo Vallecano: Augusto Batalla, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss e Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín, Jorge de Frutos e Pedro Díaz; Ilias Akhomach e Alexandre Alemão. Técnico: Iñigo Pérez.
Onde assistir a Cristal Palace x Rayo Vallecano
A partida será transmitida ao vivo no Prime Video e na CazéTV.
