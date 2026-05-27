Crystal Palace vence Rayo Vallecano (1-0) e é campeão da Liga Conferência

O Crystal Palace conquistou a Liga Conferência ao derrotar o Rayo Vallecano por 1 a 0 na final disputada nesta quarta-feira (27), em Leipzig, graças a um gol do atacante francês Jean-Philippe Mateta.

Mateta, que foi convocado para defender os 'Bleus' na Copa do Mundo de 2026, marcou no início do segundo tempo (50') para dar ao clube londrino seu primeiro título europeu.

A Liga Conferência é a terceira competição de clubes mais importante da Uefa, depois da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

A Inglaterra já faturou a Liga Europa na semana passada, com o título do Aston Villa, e pode alcançar a tríplice coroa continental se o Arsenal vencer o Paris Saint-Germain na final da Champions, no próximo sábado, em Budapeste.

O Palace, um clube modesto acostumado a estar à sombra dos gigantes da capital britânica, conquista seu terceiro título em um ano, depois de levantar a Copa da Inglaterra em maio de 2025, superando o Manchester City, e o Comunity Shield (Supercopa da Inglaterra), derrotando o Liverpool.

Na última edição do Campeonato Inglês, o Crystal Palace terminou na decepcionante 15ª colocação. O título da Conference dá à equipe uma vaga na próxima Liga Europa.

- Ironia do destino -

O destino foi caprichoso, já que o Palace tinha se classificado para a Liga Europa na temporada passada, após conquistar a Copa da Inglaterra, mas naquela época o capital do clube era controlado pelo americano John Textor, recentemente afastado da SAF do Botafogo, que também era dono do Lyon. Por isso, a Uefa decidiu que o time inglês iria para a Conference, devido às regras que impedem dois clubes com o mesmo dono de disputarem a mesma competição europeia.

Textor deixou de ser o acionista majoritário do Crystal Palace e o clube agora tem caminho livre para subir de nível.

O título também premia o trabalho do técnico Oliver Glasner, que agora levanta sua segunda copa europeia, depois de levar o Eintracht Frankfurt à conquista da Liga Europa em 2022.

Mateta marcou o gol do título aproveitando rebote do goleiro Augusto Batalla após chute de fora da área de Adam Wharton.

"Ajudei a equipe a conquistar este primeiro troféu europeu, estou muito feliz", disse o atacante francês após a partida. "É um momento maravilhoso para compartilhar com a nossa torcida, vai ser uma grande festa", acrescentou.

O Palace teve as melhores oportunidades e poderia ter ampliado a vantagem, mas o Rayo Vallecano se segurou na defesa e manteve o jogo emocionante até o fim, apesar de não ter conseguido criar chances para forçar a prorrogação.

Com a derrota, o Rayo fica fora das competições europeias da próxima temporada, já que terminou apenas na oitava colocação do Campeonato Espanhol.

-- Histórico de títulos da Liga Conferência:

2026: Crystal Palace (ING)

2025: Chelsea (ING)

2024: Olympiakos (GRE)

2023: West Ham (ING)

2022: Roma (ITA)

-- Títulos por países:

3: Inglaterra

1: Itália, Grécia