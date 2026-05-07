Crystal Palace e Rayo Vallecano farão final da Conference League

O Crystal Palace, em sua primeira participação numa competição europeia, se classificou para a final da Conference League ao vencer nesta quinta-feira o ucraniano Shakhtar Donetsk por 2 a 1 na partida de volta da semifinal,(após uma vitória por 3 a 1 na ida).

O time inglês vai enfrentar o espanhol Rayo Vallecano, que, também nesta quinta, venceu o Strasbourg novamente por 1 a 0, desta vez na França.

O técnico Oliver Glasner terá a oportunidade de coroar sua passagem pelo Crystal Palace, clube que deixará ao final da temporada, com um último título na final, marcada para o dia 27 de maio, em Leipzig, na Alemanha.

Sob o comando do treinador austríaco, que chegou em fevereiro de 2024, o time do sul de Londres conquistou o primeiro troféu de sua história (a FA Cup, em maio de 2025) e alcançou a final de sua primeira campanha europeia apenas um ano depois.

O título assegurado na final da FA Cup contra o Manchester City garantiu aos 'Eagles' uma vaga na Liga Europa. Porém, o clube inglês foi posteriormente 'rebaixado' para o escalão inferior das competições europeias pela Uefa, devido a uma violação dos regulamentos sobre a propriedade de múltiplos clubes.

A equipe já havia construído uma vantagem de 3 a 1 no jogo de ida da semifinal, realizado em Cracóvia, na Polônia.

Nesta partida de volta, em Selhurst Park, a classificação da equipe não pareceu ameaçada em nenhum momento.

Os 'Eagles' abriram o placar após um cruzamento forte de Daniel Muñoz, que foi desviado para a própria rede pelo zagueiro brasileiro Pedro Henrique aos 25 minutos.

O Shakhtar empatou a partida com o também brasileiro Eguinaldo, que executou uma bela jogada: dominou a bola com o pé direito e, em seguida, desferiu um chute colocado de pé esquerdo direto no ângulo (34').

Ismaïla Sarr recolocou a equipe da casa em vantagem - desta vez de forma definitiva - com um belo desvio de calcanhar após um cruzamento (52'). Foi o nono gol na competição para o ponta senegalês.

"É incrível para este clube. Você vê a conexão entre os jogadores e os torcedores. É fantástico, é inacreditável", comemorou o goleiro do Palace, Dean Henderson, em entrevista à TNT Sports após o jogo.

- Alexandre Alemão classifica o Rayo -

Na outra semifinal, o Rayo Vallecano viajou à França com uma vantagem conquistada no jogo de ida (1-0) graças a um gol de Alexandre Alemão na semana passada, em Madri.

E foi o atacante brasileiro quem marcou novamente o gol da vitória nesta quinta-feira, no Stade de la Meinau.

A bola foi alçada à grande área, Florian Lejeune finalizou e o goleiro Mike Penders espalmou. Mas nada pôde fazer para impedir o rebote aproveitado por Alemão.

Com isso, o Strasbourg era obrigado a marcar duas vezes sem sofrer gols apenas para forçar a prorrogação. Mas em nenhum momento o time francês pareceu ameaçar o adversário.

O Rayo, oriundo do extenso bairro de Vallecas, no sul da capital espanhola, está a apenas a mais uma vitória de conquistar seu primeiro grande título, embora chegue como azarão no confronto contra o Palace na final, em Leipzig.