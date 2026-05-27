Crystal Palace derrota Rayo Vallecano e conquista o título inédito da Conference League

O Crystal Palace ultrapassou as fronteiras da Inglaterra e conquistou a sua primeira taça europeia. Nesta quarta-feira (27), na Arena do Leipzig, na Alemanha, os ingleses derrotaram o Rayo Vallecano por 1 a 0 na final da Conference League e garantiram o título inédito.
O atacante francês Mateta foi o autor do gol decisivo, no segundo tempo. A taça dá continuidade às conquistas da temporada passada, quando o time de Londres venceu a Copa da Inglaterra.
O Rayo Vallecano chegou à final da Conference League graças ao ex-atacante do Inter Alemão, que marcou dois gols na semifinal. Diferente da fase anterior, contudo, o jogador foi pouco utilizado durante os 90 minutos da decisão.
O time encerra a temporada com o vice do torneio continental e na oitava colocação da La Liga.
Início pegado
As duas torcidas deram o tom do jogo, criando um clima de decisão na Arena do Leipzig. Em campo, o confronto começou pegado, com poucas chances e muitas faltas, principalmente do lado espanhol. Foram dois cartões amarelos nos primeiros 20 minutos, para Palazón e Ciss, do Rayo Vallecano .
Com o passar do primeiro tempo, as chances foram aparecendo e os espanhois foram ganhando confiança. A primeira chance veio com o ex-atacante do Inter, Alemão, que aproveitou o cruzamento vindo da esquerda e concluiu com perigo para fora. O time do técnico Iñigo Pérez voltou a assustar com Unai López — em uma chapada rasteira que tirou tinta da meta de Dean Henderson.
A resposta do Crystal Palace apareceu já nos acréscimos, quando o lateral-esquerdo Mitchell cabeceou livre na pequena área. No entanto, o jogador pegou mal na bola e desperdiçou a chance de terminar a primeira etapa na frente do marcador.
Início de reta final fulminante dos ingleses
Na volta do intervalo, uma blitz total dos ingleses. Aos cinco minutos, Wharton arriscou uma finalização de longe. Batalha defendeu o arremate mas espalmou para o meio da área, onde estava Mateta. O jogador só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede e abrir o placar para o time de Oliver Glasner — gol este que deu o título para os londrinos.
O ímpeto do Palace não cessou e novas chances apareceram. Yéremy Pino bateu uma linda falta que parou nas duas traves e se recusou a entrar. Mateta desperdiçou uma ótima oportunidade cara a cara com Batalla, que realizou a intervenção.
Confirmação do título
O Crystal Palace conseguiu frear as investidas do Rayo Vallecano — que não conseguiu acionar Alemão e pouco criou para o centroavante durante o jogo.
Com o apito final, os torcedores ingleses presentes na Alemanha puderam comemorar o título inédito da Conference League.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar