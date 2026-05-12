Cruzeiro x Goiás se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30min, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.
Escalações para Cruzeiro x Goiás
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki (Kauã Moraes); Lucas Romero, Gerson, Christian (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge (Neyser). Técnico: Artur Jorge
Goiás: Tadeu; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Nicolas; Luquinhas, Baldória (Filipe Machado), Gegê (Lourenço) e Lucas Lima; Jean Carlos e Kadu Souza (Anselmo Ramon). Técnico: Daniel Paulista
Arbitragem para Cruzeiro x Goiás
Bruno Arleu de Araujo auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. VAR: Jose Claudio Rocha Filho.
Onde assistir à Cruzeiro x Goiás
A partida será transmitida ao vivo no SporTV, Premiere e getv.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲