Sada Cruzeiro conquista Superliga masculina de vôlei pela 10ª vez e chega a 60 títulos em sua história

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Sada Cruzeiro é o maior vencedor da Superliga. Agência i7 / Sada Cruzeiro/Divulgação

Pela segunda temporada consecutiva, o Sada Cruzeiro derrotou o Vôlei Renata, de Campinas, na decisão da Superliga Masculina de Vôlei e aumentou a hegemonia no Brasil, na manhã deste domingo (10). A equipe comandada por Filipe Ferraz não tomou conhecimento do adversário no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo e aplicou 3 a 0, parciais de 25/14, 27/25 e 25/21, em uma hora e 23 minutos de partida.

Agora, o time mineiro soma dez títulos nacionais, sendo que sete foram conquistados nas últimas 10 temporadas. Já a equipe paulista amargou a terceira derrota seguida na decisão da Superliga.

A conquista deste domingo representa o 60º título do Sada Cruzeiro desde 2010, com um total de 72 finais em 84 torneios disputados

O Sada Cruzeiro fez uma campanha quase impecável até o título. Na primeira fase, a equipe conseguiu 17 vitórias em 22 partidas, terminando na primeira colocação. Nas etapas seguintes, eliminaram Goiás, em dois jogos, e o Minas Tênis Clube, em três partidas, até chagar à decisão.

A final

Oppenkoski foi maior pontuador da final. Wander Roberto / Inovafoto/CBV/Divulgação

Com o favoritismo, o time do Sada Cruzeiro entrou em alta rotação no Ginásio do Ibirapuera e rapidamente conseguiu abrir diferença de pontos sobre o adversário. Em um dos lances mais significativos, o ponteiro Willian Doardo anotou com ace logo no início do confronto. O time comandado por Filipe Ferraz permaneceu à frente do placar em todo o primeiro set, que terminou com 25 a 14, em 23 minutos.

No segundo set, o time do interior de São Paulo, comandado pelo argentino Horacio Dileo, entrou na partida e o embate ficou muito mais equilibrado. Um dos momentos de maior destaque foi com o central Judson, do Campinas, que fez um ótimo bloqueio e impediu o ponto de Lucão. As equipes batalharam ponto a ponto e o set terminou em 27 a 25 para os mineiros, que abriram 2 a 0 no placar.

Gaúcho Lucão foi um dos destaques da decisão. Wander Roberto / Inovafoto/CBV/Divulgação

O equilíbrio também se manteve no terceiro set, mas o time de Minas Gerais conseguiu abrir uma boa vantagem de pontos. A equipe contou com boa atuação do oposto Oppenkoski, principal pontuador do jogo, com 18 acertos, que desequilibrou na parte final.

Além dele, o central Lucão marcou 12 e o ponteiro Rodriguinho fez 11 pontos. No Vôlei Renata, o ponta Adriano fez 10 e foi o único jogador a atingir dois dígitos na pontuação.