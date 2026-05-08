Croata Dino Prižmić vence Djokovic e faz história no Masters de Roma

Dino Prižmić (D) venceu seu ídolo Djokovic (E). FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O croata Dino Prižmić, 20 anos, fez história nesta sexta-feira (8), ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, 38, na segunda rodada do Masters 100 de Roma, na Itália.

Com parciais de 2/6, 6/2 e 6/4, o campeão júnior de Roland Garros em 2023, se tornou o quinto jogador de seu país a vencer o ex-número 1 do mundo e o primeiro em um piso de saibro.

Após garantir a vaga no qualifying, quando precisou vencer dois jogos, Prižmić viu o sorteio colocá-lo frente a frente com seu maior ídolo.

E em um jogo tenso, ele acabou vencendo após duas horas e 15 minutos, com 23 winners (bolas vencedoras) contra 17 de Djokovic, fechando o jogo com um ace.

Com a vitória, o atual número 79 do mundo se tornou o primeiro jogador vindo do qualifying e o de ranking mais baixo a derrotar o sérvio em um Masters 1000.

O resultado é o principal da carreira de Dino Prižmić, já que Djokovic é atual número 4 da classificação mundial. Recentemente, o croata havia derrotado o estadunidense Ben Shelton, então 6 do ranking, na segunda rodada do Masters de Madri.