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Croata Dino Prižmić vence Djokovic e faz história no Masters de Roma

Com a vitória, Prižmić torna-se o primeiro qualifier e atleta fora do top 75 a eliminar Djokovic em um torneio deste nível

André Silva

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