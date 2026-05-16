Cristiano Ronaldo passa em branco e perde mais um título com o Al-Nassr

Cristiano Ronaldo saiu de campo decepcionado e não teria recebido a medalha de prata. Fayez Nureldine / AFP

Desde que chegou ao Al-Nassr em 2023, Cristiano Ronaldo ainda não conquistou nenhum título pelo clube. Neste sábado (16), veio uma nova decepção.

A equipe da Arábia Saudita foi derrotada por 1 a 0 para o Gamba Osaka, do Japão, na final da AFC Champions League Two, equivalente à Copa Sul-Americana na Ásia.

CR7 foi gravado saindo de campo visivelmente decepcionado após o jogo. Publicações nas redes sociais afirmam que ele não compareceu à cerimônia de premiação para receber a medalha de prata.

Com a derrota, o Al-Nassr agora volta as atenções para o Campeonato Saudita, que terá a última rodada na próxima quinta-feira (21). Mesmo com a falha do goleiro brasileiro Bento na semana que passou, a equipe ainda lidera com 83 pontos.

Porém, o Al-Hilal, ex-clube de Neymar, venceu o Neom neste sábado (16) e chegou a 81, na segunda posição.

O Al-Nassr depende apenas de suas próprias forças para ser campeão e, enfim, CR7 ter sua primeira taça pelo time da Arábia Saudita.