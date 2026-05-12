Cristiano Ronaldo tem inédito título saudita pelo Al-Nassr adiado após falha de Bento

Cristiano Ronaldo teve a conquista do tão sonhado título do Campeonato Saudita adiada após o empate do Al-Nassr no clássico contra o rival Al-Hilal por 1 a 1 nesta terça-feira, no Alawwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, em jogo válido pela 33ª rodada.

Com o resultado, o Al-Nassr chegou a 83 pontos, enquanto o rival soma 78. Com um jogo a menos e cinco pontos de diferença, o Al-Hilal ainda mantém vivas as chances de conquistar o título.

O gol do Al-Nassr foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, o zagueiro francês Mohamed Simakan aproveitou sobra na grande área depois de cobrança de escanteio e balançou as redes. Nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro brasileiro Bento, que pode ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, saiu mal do gol após cobrança de lateral, se chocou com um companheiro de equipe e cedeu o empate ao Al-Hilal.

O gol contra de Bento calou o Alawwal Park, que já celebrava a décima conquista saudita. Depois do apito final, Cristiano Ronaldo demonstrou irritação e frustração pelo gol sofrido nos minutos finais da partida.

Nesta temporada, Cristiano Ronaldo é o artilheiro do Al-Nassr, com 26 gols. No entanto, o português está em terceiro na briga pela chuteira de ouro, atrás do colombiano Julián Andrés Quiñones, do Al-Quadisiya, com 29 gols, e do inglês Ivan Tooney, do Al-Ahli, com 31.