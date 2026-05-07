Cristiano Ronaldo marca em ex-goleiro do Grêmio e fica mais próximo do gol mil; veja vídeo

Cristiano Ronaldo segue na busca por alcançar o milésimo gol da carreira. Nesta quinta-feira (7), o português marcou pela 971ª vez. O Al-Nassr venceu o Al-Shabab por 4 a 2, fora de casa, em jogo da 32ª rodada do Campeonato Saudita.
O craque português fez o terceiro gol da equipe na partida. Aos 29 minutos da segunda etapa, o jogador recebeu um cruzamento rasteiro no centro da área e pegou de primeira para balançar as redes.
No gol do Al-Shabab estava Marcelo Grohe, ex-goleiro do Grêmio, que nada pôde fazer. O também português João Félix fez os outros três gols. O último foi de pênalti, cometido pelo ídolo gremista.
Com o resultado, o Al-Nassr manteve a liderança do Campeonato Saudita com 82 pontos. Já o Al-Shabab está em 13° lugar com 32.
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