Cristiano Ronaldo marca duas vezes, Al Nassr goleia e é campeão saudita

Mais uma taça no currículo, mais dois gols rumo a um feito histórico. Nesta quinta-feira (21), Cristiano Ronaldo marcou duas vezes na goleada por 4 a 1 do Al Nassr sobre o Damac. Com o resultado, a equipe de CR7, Mané, João Félix, Bento e companhia conquistou o Campeonato Saudita pela 11ª vez — a primeira com o craque português.
Ao balanças as redes duas vezes, Cristiano Ronaldo chegou a marca de 972 gols na carreira. Ou seja: faltam apenas 28 para ele chegar aos mil gols. Antes ainda de deixar o campo, aos 41 minutos do segundo tempo, o atacante foi às lágrimas. Já no banco, seguiu chorando, emocionado pelo feito.
Líder, o Al Nassr precisava apenas vencer para confirmar o título na última rodada do torneio. E fez o dever de casa com louvor.
Como foi o jogo
O time comandado por Jorge Jesus controlou a partida desde os primeiros minutos. Com 74% de posse de bola na etapa inicial, a equipe pressionou o Damac, que apostava em uma postura defensiva montada pelo técnico brasileiro Fábio Carille. A insistência deu resultado aos 33 minutos. Após cruzamento para a área, Mané apareceu livre e cabeceou para abrir o placar.
O segundo tempo transformou o domínio em goleada e confirmou o título saudita. Logo aos seis minutos, Coman tabelou com Al-Khaibari e acertou um chute forte da entrada da área para ampliar a vantagem. Pouco depois, o Damac ainda diminuiu em cobrança de pênalti convertida por Sylla, mas a reação parou por aí.
Aos 17 minutos, Cristiano Ronaldo marcou um golaço de falta, mesmo sem muito ângulo, acertando o canto esquerdo do goleiro. Foi o 972º gol da carreira do português. Já aos 35, CR7 voltou a balançar as redes após receber passe de Boushal dentro da área e finalizar firme no canto para fechar a goleada por 4 a 1.
O apito final confirmou mais um título para o Al-Nassr e aumentou ainda mais a coleção de taças de Cristiano Ronaldo. Emocionado, o atacante português chorou ainda antes de ser substituído, sendo ovacionado pela torcida. Aos 41 anos, o astro segue acumulando marcas históricas e se aproxima cada vez mais do objetivo simbólico dos mil gols na carreira.