Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo pelo quarto ano consecutivo; veja o ranking

Cristiano Ronaldo conquistou o Campeonato Saudita com o Al-Nassr nessa semana. FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo lidera pelo quarto ano consecutivo o ranking da revista Forbes de atleta mais bem pago do mundo. A lista foi divulgada na sexta-feira (22), um dia após o português conquistar o título do Campeonato Saudita com a equipe do Al-Nassr.

De acordo com a Forbes, Cristiano Ronaldo arrecadou um total de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) em 2025, somando salários e patrocínios. Com o valor, ele iguala o recorde do pugilista Floyd Mayweather Jr., registrado em 2015.

O pódio da Forbes do último ano segue com o boxeador mexicano Saul Canelo Alvarez, em segundo lugar. Ele recebeu US$ 170 milhões para subir duas vezes ao ringue em 2025. Já a terceira colocação ficou com Lionel Messi, do Inter Miami, que acumulou US$ 140 milhões.

O Top 10 do ranking ainda conta com nomes como o jogador de basquete LeBron James, do Los Angeles Lakers, com US$ 137,8 milhões, e o piloto Lewis Hamilton, da Ferrari, com a soma de US$ 100 milhões.

Vini Jr é o único brasileiro entre os 50 atletas mais bem pagos do mundo. O atacante da Real Madrid está na 34ª posição do ranking, com ganhos estimados em US$ 60 milhões (R$ 300,03 milhões).

A edição deste ano do tradicional ranking da Forbes reúne atletas de 18 países e oito modalidades esportivas, com destaque para o basquete. Segundo a revista, os 50 mais bem pagos arrecadaram US$ 4,1 bilhões (R$ 20,5 bilhões) no período.

Conheça os 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2026

Cristiano Ronaldo (futebol) - US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) Canelo Alvarez (boxe) - US$ 170 milhões (R$ 850 milhões) Lionel Messi (futebol) - US$ 140 milhões (R$ 700 milhões) LeBron James (basquete) - US$ 137,8 milhões (R$ 689 milhões) Shohei Ohtani (beisebol) - US$ 127,6 milhões (R$ 638 milhões) Stephen Curry (basquete) - US$ 124,7 milhões (R$ 623,5 milhões) Jon Rahm (golfe) - US$ 107 milhões (R$ 535 milhões) Karim Benzema (futebol) - US$ 104 milhões (R$ 520 milhões) Kevin Durant (basquete) - US$ 103,8 milhões (R$ 519 milhões) Lewis Hamilton (automobilismo) - US$ 100 milhões (R$ 500 milhões)