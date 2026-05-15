Costa do Marfim anuncia os 26 convocados para a Copa do Mundo

A seleção marfinense anunciou nesta sexta-feira, 15, a lista dos 26 jogadores que irão representar o país na Copa do Mundo deste ano, que irá acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Costa do Marfim terá sua quarta participação em Copas, voltando a disputar um Mundial, com o último sendo o do Brasil, em 2014.

O técnico Emerse Faé chamou nomes presentes no futebol europeu, com as ligas francesa e inglesa sendo as que mais cederam jogadores para a seleção, com 4 cada. Os campeonatos nacionais de Itália, Bélgica, Portugal e Turquia vêm logo atrás, com 3 atletas cedidos em cada.

A Costa do Marfim está no Grupo E do Mundial, ao lado de Alemanha, Curaçao e Equador. A estreia da equipe está marcada para acontecer no dia 12 de junho, contra a seleção equatoriana.

Confira os convocados

Goleiros: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos);

Defensores: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guéla Doué (Strasbourg), Ghislan Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo;

Meio-campistas: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Mickael Seri;