Costa do Marfim anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo

A Costa do Marfim anunciou nesta sexta-feira (15) a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026, com o atacante Nicolas Pépé, do Villarreal, como principal peça ofensiva.

Metade dos nomes convocados pelo técnico Emerse Faé participou da conquista da Copa Africana de Nações de 2024, como Franck Kessie, Wilfried Singo e Evan Ndicka.

Também se destacam a presença entre os atacantes de Yan Diomandé, do RB Leipzig, e de Ange-Yoan Bony, campeão italiano nesta temporada pela Inter de Milão.

A Costa do Marfim está no Grupo E da Copa do Mundo ao lado de Alemanha, Equador e Curaçao.

Os marfinenses não disputam o Mundial desde a edição de 2014 e nunca conseguiram passar da primeira fase em suas três participações.

- Lista dos 26 convocados da Costa do Marfim para a Copa do Mundo de 2026:

- Goleiros: Yahia Fofana (Rizespor/TUR), Mohamed Koné (Charleroi/BEL), Alban Lafont (Panathinaïkos/GRE)

- Defensores: Emmanuel Agbadou (Besiktas/TUR), Clément Akpa (Auxerre/FRA), Ousmane Diomandé (Sporting/POR), Guela Doué (Strasbourg/FRA), Ghislain Konan (Gil Vicente/POR), Odilon Kossounou (Atalanta/ITA), Evan Ndicka (Roma/ITA), Wilfried Singo (Galatasaray/TUR)

- Meio-campistas: Seko Fofana (Porto/POR), Parfait Guiagon (Charleroi/BEL), Franck Kessié (Al-Ahli/ASA), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor/TUR), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest/ING), Jean-Michaël Seri (NK Maribor/SLO)

- Atacantes: Simon Adingra (Monaco/FRA), Amad Diallo (Manchester United/ING), Yan Diomandé (RB Leipzig/ALE), Oumar Diakité (Cercle Brugge/BEL), Evan Guessand (Crystal Palace/ING), Ange-Yoan Bony (Inter de Milão/ITA), Bazoumana Touré (Hoffenheim/ALE), Elye Wahi (Nice/FRA), Nicolas Pépé (Villarreal/ESP)