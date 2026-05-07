Briga, hospital e traumatismo craniano: o que se sabe sobre o caso Valverde e Tchouaméni no Real Madrid

Valverde e Tchouaméni costumam ser titulares do Real Madrid. Montagem sobre fotos de Javier Soriano e Pierre-Philippe Marcou / AFP

O clima no Real Madrid ganhou contornos ainda mais preocupantes nos últimos dias. Segundo informações da rádio francesa RMC Sport, Federico Valverde precisou ser levado ao hospital após uma confusão violenta com Tchouaméni no vestiário do clube espanhol.

O episódio aconteceu na manhã desta quinta (7), em meio ao ambiente de forte tensão vivido pelo elenco merengue. A três dias do clássico contra o Barcelona, que pode confirmar o título de La Liga para o rival catalão, o Real Madrid convive com um cenário de desgaste interno, conflitos entre jogadores e pressão crescente sobre comissão técnica e diretoria.

O desentendimento entre Valverde e Tchouaméni começou ainda na quarta-feira (6). De acordo com a RMC Sport, durante um treinamento, o francês teria atingido o uruguaio involuntariamente em uma dividida mais forte. O lance irritou Valverde, que não teria aceitado bem a situação.

Após a atividade, os dois discutiram no vestiário, mas a situação permaneceu apenas no campo verbal naquele primeiro momento.

Ainda segundo a rádio francesa, a relação entre os jogadores piorou no treino desta quinta-feira. O primeiro sinal da tensão teria acontecido antes mesmo do início da atividade, quando Valverde se recusou a cumprimentar Tchouaméni.

Durante o treinamento, o uruguaio teria dado uma rasteira no companheiro francês. Em seguida, o técnico Álvaro Arbeloa tentou amenizar o clima colocando os dois na mesma equipe em um exercício da atividade, mas a medida não funcionou. Os jogadores continuaram trocando provocações e discutindo ao longo do treino.

Briga termina com jogador no hospital

Após o fim da atividade, os atletas seguiram para o vestiário, onde a situação saiu do controle. Segundo a RMC, uma briga física começou entre Valverde e Tchouaméni, provocando tumulto entre outros jogadores, que tentaram separar os dois.

Conforme o Diario As, o francês acertou um soco em cheio no rosto do uruguaio. Valverde caiu, sofreu um corte na cabeça e chegou a perder a consciência por alguns segundos. O uruguaio foi levado ao hospital para atendimento médico em uma cadeira de rodas. A imprensa espanhola ainda afirma que Arbeloa acompanhou o jogador até a unidade de saúde.

O Marca publicou que o meia uruguaio sofreu um traumatismo craniano e ficará longe dos gramados entre 10 e 14 dias.

Nem o Real Madrid nem os representantes dos atletas quiseram comentar oficialmente o episódio até o momento. Ainda assim, segundo a RMC, o clube pretende abrir um procedimento disciplinar e estuda punições internas para os dois jogadores.

Pronunciamento de Valverde

Em seu perfil em uma rede social, o jogador confirmou que houve um desentendimento, mas não citou Tchouaméni e negou que tenha sido agredido. Ele criticou a rapidez em que a notícia chegou ao público, dando a entender que alguém do clube está vazando informações.

Confira a publicação de Valverde

Ontem tive um incidente com um colega de equipe devido a uma jogada no treino, onde o cansaço da competição e a frustração agravaram a situação.

Num vestiário normal, essas coisas podem acontecer e serem resolvidas internamente, sem se tornarem públicas. Claramente, há alguém por trás disso, espalhando a história rapidamente, e, somado a uma temporada sem títulos, na qual o Real Madrid está sempre sob escrutínio, tudo é exagerado.

Hoje tivemos mais uma discussão. Durante a discussão, bati com a cabeça na mesa sem querer, o que causou um pequeno corte na minha testa e exigiu uma visita de rotina ao hospital.

Em nenhum momento meu parceiro me bateu e eu também não o agredi, embora eu entenda que para você seja mais fácil acreditar que tivemos uma briga ou que foi intencional, mas isso não aconteceu.

Sinto que minha raiva com a situação, minha frustração ao ver alguns de nós chegando ao fim da temporada com nossas últimas forças, perdendo o ânimo, chegou ao ponto de eu ter discutido com um companheiro de equipe.

Sinto muito. Sinto muito mesmo, porque esta situação me magoa, este momento que estamos vivendo me magoa. O Real Madrid é uma das coisas mais importantes da minha vida e não posso ser indiferente a ele. O resultado é um acúmulo de coisas que culminam em uma briga sem sentido, prejudicando minha imagem e abrindo espaço para que inventem, difamem e exagerem o incidente. Não tenho dúvidas de que quaisquer desavenças que possamos ter fora de campo deixam de existir dentro dele, e se eu tiver que defendê-lo dentro de um estádio, serei o primeiro.