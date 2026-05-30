Esportes

Exemplo
Notícia

“Correr para mim é saúde”: atleta de 75 anos vence categoria 70+ na meia-maratona de Porto Alegre

De Quaraí, na Fronteira Oeste, Matilde começou a competir em corridas após os 60 anos

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS