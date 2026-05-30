“Correr para mim é saúde”: atleta de 75 anos vence categoria 70+ na meia-maratona de Porto Alegre

Vencedora da categoria 70+ na meia-maratona. Leonardo Martins / Agência RBS

Aos 75 anos, Matilde Frazão Speck mostrou que disposição e disciplina não têm idade. Neste sábado (30), durante a meia-maratona da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre, a corredora conquistou o primeiro lugar na categoria feminina 70+ e celebrou mais um capítulo de uma trajetória que começou apenas depois dos 60 anos.

Natural de Quaraí, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, Matilde atribui seu desempenho à combinação de hábitos simples e muita determinação.

ê— Correr para mim é saúde, ser feliz e cuidar da saúde. É ter coragem. Isso é para quem é do Sul, gaúcho, pelo duro e casca grossa — afirmou após cruzar a linha de chegada.

Apesar da vitória em sua faixa etária, a corrida não é encarada como algo isolado ou excepcional dentro da sua rotina. A atleta mantém um estilo de vida ativo e destaca a alimentação como parte essencial da preparação.

— Minha preparação é uma boa alimentação, alimentação raiz. Feijão, arroz, batata-doce. Não tomo refrigerante. Um bom vinho, sim — contou, aos risos.

O percurso de 21 quilômetros foi completado em uma manhã de clima favorável para os corredores. Para Matilde, até mesmo a leve chuva que apareceu em alguns momentos ajudou a tornar a experiência ainda mais especial.

— Maravilhoso. Até deu uma chuvinha que foi uma bênção — disse.

Início após os 60 anos

A relação com a corrida começou relativamente tarde. Embora sempre tenha gostado de atividades físicas, ela só passou a competir após os 60 anos.

— Sempre gostei de atividade física, mas não participava. Corria, mas não competia.

E os planos seguem em evolução. Depois de consolidar presença nas provas de 21 quilômetros, Matilde já mira um novo desafio para a próxima temporada.

— Com certeza quero aumentar. Já estou me programando para os 42 quilômetros no ano que vem.

Fora das pistas, ela mantém uma rotina intensa de trabalho. Mesmo aposentada, segue atuando como gerente comercial, função que exerce há 25 anos.