Corredora etíope vence a 41ª Maratona de Porto Alegre e quebra recorde da competição

Gelane Senbete é a grande vencedora entre as mulheres na 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. A etíope completou o trajeto em 2h31min16s na manhã deste domingo (31), depois de despontar na liderança da prova nos quilômetros finais.
A marca quebra o recorde da competição, que pertencia à queniana Ednah Mukhwana, que completou a prova em 2h32min41s, em 2013.
Quenianas completam o pódio
Duas quenianas completaram o pódio feminino. Lucy Nthenya ficou em segundo lugar, com 2h31min26s de prova, e Emily Chebet chegou em terceiro, com a marca de 2h33min10s.
Recorde no masculino também
No masculino, Daniel Kiprono Sang foi o vencedor da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. O queniano completou o percurso de 42,195 km em 2h10min21s.
Além de estabelecer uma nova marca da prova, o tempo de Sang também quebrou o recorde em solo brasileiro, que pertencia a Vanderlei Cordeiro de Lima. Comentarista da transmissão da Gaúcha Esportes, Vanderlei havia registrado 2h11min19s em 2002.
O segundo e o terceiro colocados também superaram o tempo do brasileiro. O queniano Eliasa Kibet chegou em segundo lugar e terminou a prova em 2h10min59s. Atrás dele, o também queniano Victor Kimplimo completou o pódio com 02h11min11s de corrida.
Confira quem são e os tempos das 10 primeiras colocadas na prova feminina
- Gelane Senbete (Etiópia) – 2h31min16s
- Lucy Nthenya (Quênia) – 2h31min26s
- Emily Chebet (Quênia) – 2h33min10s
- Vivian Kiplagati (Quênia) – 2h33min41s
- Florencia Borelli (Argentina) – 2h35min39s
- Jessica Ladeira Soares (Brasil) – 2h37min32s
- Rejane Ester Bispo da Silva (Brasil) – 2h39min39s
- Vaniclea Moura dos Santos (Brasil) – 2h39min56s
- Gladys Kemboi (Quênia) – 2h40min18s
- Marcela Cristina Gomez (Brasil) – 2h44min41s
