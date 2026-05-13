Coritiba x Santos hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Coritiba e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 19h30min, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Couto Pereira, em Curitiba (PR). A partida de ida terminou empatada em 0 a 0.
Escalações para Coritiba x Santos
Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Bruno Melo, Jacy e Felipe Jonatan; Vini Paulista, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Adonis Frias e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser e Barreal. Técnico: Cuca.
Arbitragem para Coritiba x Santos
Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC). VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).
Onde assistir a Coritiba x Santos
A partida será transmitida ao vivo no Amazon Prime.
