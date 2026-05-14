Corinthians x Barra hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Corinthians e Barra se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 19h30min, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto ocorre no Itaquerão, em São Paulo (SP). Os paulistas venceram por 1 a 0 na ida.
Escalações para Corinthians x Barra
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard. Técnico: Fernando Diniz.
Barra: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Everton Alemão e Da Rocha; Cleiton Tetê, Henrique e Matheus Barbosa; Cléo Silva, Lucas Vargas e Gabriel Silva. Técnico: Bernardo Franco.
Arbitragem para Corinthians x Barra
Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (trio cearense). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
Onde assistir a Corinthians x Barra
A partida será transmitida ao vivo no Amazon Prime.
