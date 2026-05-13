Corinthians elimina o Minas e alcança vaga inédita nas semifinais do NBB

O Corinthians fez história no Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta terça-feira (12), em Belo Horizonte, venceu o Minas Tênis Clube, por 92 a 81, e garantiu uma inédita vaga nas semifinais. Com o resultado, o time paulista fechou a série melhor de cinco em 3 a 1, com duas vitórias na casa do adversário.
Após um primeiro tempo equilibrado, com o Corinthians indo para o intervalo com um ponto de vantagem (45 a 44), o terceiro período foi preponderante. Com um placar de 24 a 12, o Timão abriu 13 de frente e resistiu à pressão nos 10 minutos finais, para eliminar o atual vice-campeão do NBB.
Com 37 pontos e sete rebotes, o estadunidense Davaunta Thomas foi o grande nome da partida. O ala corintiano terminou com 50% nos arremessos da linha de três e 80% nas tentativas de quadra, além 75% nos lances livres.
Outros destaques do Corinthians foram o armador Elinho, com um duplo-duplo de 15 pontos e 12 assistências e o pivô Kauan Raymundo, que anotou 11 pontos e apanhou oito rebotes.
No Minas, os ala-pivôs foram os principais nomes: o estadunidense Erik McCree fez 24 pontos e Rafael Rachel terminou com 17 pontos e sete rebotes.
Na semifinal, o Corinthians vai encarar o Pinheiros (SP), time de segunda melhor campanha da fase de classificação, e que nos playoffs varreu o Rio Claro Basquete (SP) e o Paulistano (SP) por 3 a 0.