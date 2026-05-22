Corinthians arranca empate contra Peñarol (1-1) e garante liderança do grupo na Libertadores

O Corinthians reagiu e empatou em 1 a 1 com o Peñarol em Montevidéu nesta quinta-feira (21) e garantiu encerrar a fase de grupos na liderança faltando uma rodada para o fim, além de eliminar o time uruguaio.

Um gol de cabeça de Maximiliano Olivera aos 18 minutos deu esperança aos torcedores no estádio Campeón del Siglo, mas o atacante marroquino Zakaria Labyad marcou o gol de empate no segundo tempo (62').

Com esse resultado, o Corinthians lidera o Grupo E com 11 pontos, enquanto o Peñarol fica na lanterna com apenas 3 pontos.

Na última rodada da fase de grupos, o Peñarol vai receber o Independiente Santa Fe, da Colômbia, que chega com 5 pontos e ainda luta por uma vaga nas oitavas de final.

Em São Paulo, o Corinthians vai enfrentar o argentino Platense, que está atualmente em segundo lugar com 7 pontos.

- Olivera faz torcida uruguaia sonhar -

Impulsionado pelo clima de jogo decisivo criado por sua torcida no Campeón del Siglo, o Peñarol alcançou um resultado no primeiro tempo que lhe permitiu sonhar, entre esta partida e o último compromisso, contra o Santa Fe, em apagar a memória de sua campanha irregular na fase de grupos, a qual revelou seu pior desempenho em anos de competições continentais.

Castigados por uma epidemia de lesões - incluindo a ausência de Leo Fernández, seu principal jogador, que passou por uma cirurgia na Espanha em abril devido a uma ruptura do ligamento cruzado -, os comandados de Diego Aguirre abriram o placar em uma jogada de bola parada.

Jesús Trindade cobrou um escanteio perfeito que Olivera desviou de cabeça, levando a torcida da casa ao delírio.

No entanto, após o gol, a equipe voltou seu foco para a defesa contra o 'Timão', adversário que, já classificado e atuando com maior confiança na posse de bola e com mais titulares em campo, conseguiu conter o ímpeto do time uruguaio no segundo tempo.

- Gol marroquino -

Fernando Diniz recorreu ao banco de reservas, colocando em campo jogadores importantes como Yuri Alberto e Jesse Lingard em uma partida na qual o atacante holandês Memphis Depay ficou de fora desde o início devido a uma lesão.

Dominando a posse de bola e os espaços, e após um lançamento longo pela direita, o marroquino Zakaria Labyad aproveitou uma série de rebotes para mandar a bola para o fundo da rede e empatar a partida.

Os minutos finais do jogo foram dramáticos, com o Peñarol se lançando com desespero ao ataque enquanto o Corinthians não conseguiu dar o golpe final necessário para comemorar uma vitória fora de casa, um resultado que teria oferecido consolo em um momento em que a Libertadores serve como seu refúgio, enquanto o Brasileirão permanece seu purgatório, já que o time luta na zona de rebaixamento.

Escalações:

Peñarol: Washington Aguerre - Franco Escobar, Emanuel Gularte (59' Facundo Álvez, 70' Brian Barboza), Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera - Diego Laxalt (70' Facundo Batista), Jesús Trindade - Eduardo Darias (59' Luis Angulo), Leandro Umpiérrez, Gastón Togni; Matías Arezo (70' Abel Hernández). Técnico: Diego Aguirre.

Corinthians: Hugo Souza - Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri - Matheus Pereira (72' Rodrigo Garro), André Luiz, Allan, Zakaria Labyad (72' Jesse Lingard) - Kaio Cesar (83' Dieguinho), Pedro Raúl (72' Yuri Alberto). Técnico: Fernando Diniz.