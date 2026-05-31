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"Coragem e convicção nos momentos importantes", afirma João Fonseca após classificação em Roland Garros

Tenista brasileiro derrotou o norueguês Casper Ruud por 6 sets a 2 neste domingo (31)

Zero Hora

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