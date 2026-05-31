"Coragem e convicção nos momentos importantes", afirma João Fonseca após classificação em Roland Garros

João Fonseca vai encarar o tcheco Jakub Menšík. Dimitar Dilkoff / AFP

João Fonseca voltou a dar alegrias ao povo brasileiro e se classificou para as quartas de final de Roland Garros após vencer o norueguês Casper Ruud por 6 sets a 2 neste domingo (31). O jogo ficou marcado por grandes embates em cada set e escancarou a maturidade adquirida pelo tenista de apenas 19 anos ao longo do torneio.

O confronto durou três horas e 55 minutos — com destaque para o segundo set, no qual a disputa foi para o tie-break. Na ocasião, João Fonseca derrotou o norueguês por 10-8.

— Todo ponto importava naquele momento. Eu sabia que ele ia sentir um pouco a pressão, mas é um cara muito experiente, consegue executar muito bem, tem todos os golpes. Então, feliz com a forma que eu joguei. Eu consegui ter coragem e convicção nos momentos importantes — pontuou.

Além de destacar a performance, Fonseca comparou a partida a um jogo de xadrez.

— Me senti bem durante a partida, impondo um ritmo bom, não deixando ele ficar confortável com a direita, tentando movimentar o máximo possível. Toda vez que ele ia pro inside-in eu tentava atacar na paralela com altura, ou na cruzada rápida e comandar o ponto de novo. Era uma batalha de quem comandava mais rápido — analisou o brasileiro.

— O jogo era muito parecido com o xadrez: fácil de entender, mas muito difícil de executar. Eu consegui executar com muita perfeição. Estou muito feliz de ter focado muito bem nos pontos importantes — concluiu.

João Fonseca disputa a classificação para a semifinal na próxima terça-feira (2), contra o tcheco Jakub Menšík.