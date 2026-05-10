Copa do Mundo de 2026 em números

Serão 48 seleções, 104 jogos, 7 milhões de ingressos: esses são alguns dos números mais impressionantes da Copa do Mundo de 2026, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

. 48

É o número de países que disputarão esta Copa do Mundo, a primeira com tantos participantes. Em março de 2023, o Conselho da Fifa aprovou a expansão de 32 para 48 seleções, que serão divididas em 12 grupos de quatro equipes cada. A última expansão do torneio ocorreu na Copa do Mundo de 1998, na França, quando aumentou de 24 para 32.

. 104

É o número de jogos que serão disputado neste Mundial. Serão 40 jogos a mais do que na edição anterior, em 2022. Além do aumento no número de participantes e grupos, uma fase extra foi adicionada: a fase de 32 avos de final. Anteriormente, as fases eliminatórias começavam nas oitavas de final.

. 23

A Copa do Mundo de 2026 será a 23ª edição desde a primeira, realizada no Uruguai, em 1930. Com cinco títulos, o Brasil detém o recorde de maior número de conquistas, à frente da Alemanha e da Itália, que têm quatro cada.

. 7

Com quase sete milhões de ingressos colocados à venda, a Fifa espera quebrar o recorde histórico de 3,5 milhões de ingressos vendidos para uma Copa do Mundo, que ocorreu em 1994, justamente no evento anterior sediado pelos Estados Unidos.

. 16

Distribuídos pelos três países anfitriões, 16 estádios receberão jogos da Copa do Mundo. Isso representa o dobro do número de estádios utilizados no Catar em 2022 e quatro a mais do que na Rússia em 2018.

. 2

A americana Tori Penso e a mexicana Katia Garcia são as duas árbitras principais selecionadas para a Copa do Mundo de 2026. No total, haverá 52 árbitros principais, representando as seis confederações e 50 federações nacionais.

. 60

O preço mínimo de um ingresso para um jogo da Copa do Mundo é de US$ 60 (R$ 293 na cotação atual), de acordo com a associação Football Supporters Europe (FSE), enquanto em seu dossiê de candidatura os organizadores prometeram que seria de US$ 21 (R$ 102).

No entanto, na maioria dos jogos os torcedores tiveram que desembolsar centenas ou até milhares de dólares para conseguir um ingresso nas diferentes fases de venda abertas pela Fifa.

Com relação à revenda de ingressos na plataforma oficial, o caso de um detentor de um bilhete para a final de 19 de julho, que fixou o preço de US$ 2 milhões (R$ 9,7 milhões), chamou a atenção.

. 871

Em milhões de dólares, o valor total dos prêmios a serem distribuídos entre as 48 seleções participantes será mais que o dobro do valor concedido na Copa do Mundo do Catar em 2022. A equipe vencedora levará para casa US$ 50 milhões (R$ 244 milhões).