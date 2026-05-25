Copa do Mundo 2026: conheça todas as sedes onde as seleções vão treinar

A Fifa divulgou nesta segunda-feira, 25, todas as sedes onde as seleções participantes da Copa do Mundo 2026 realizarão seus treinos. Diferentemente de outras edições, desta vez as delegações ficarão espalhadas entre os três países que sediam o evento, Estados Unidos, Canadá e México.

Os 48 locais de treinamento foram definidos por cada uma das seleções. De acordo com a entidade, 39 seleções ficarão nos Estados Unidos, outras sete no México e apenas duas no Canadá.

Espécie de "lar longe de casa", as instalações de treinamento foram escolhidas cuidadosamente por cada federação para servir como o local onde jogadores, técnicos e funcionários passarão boa parte do tempo durante a fase de grupos do Mundial.

"São os lugares onde os times fixarão suas raízes, treinarão, se recuperarão e viverão o dia a dia do torneio. Finalizar essa lista é empolgante por conta da escala sem precedentes (após aumento de 32 para 48 seleções e num primeiro Mundial organizado por três países), o que nos dá a oportunidade maravilhosa de envolver mais comunidades e torcedores no torneio", disse Heimo Schirgi, CCO da Copa do Mundo 2026.

Ainda segundo a Fifa, o processo de seleção dos centros de treinamento começou oficialmente em 2024, quando um catálogo inicial de opções foi fornecido aos participantes ao final das Eliminatórias para o Mundial. Em 2025, essa lista foi refinada e aprimorada.

Após o sorteio dos grupos da Copa em dezembro de 2025, as então 42 equipes classificadas começaram a enviar suas escolhas. Foram mais de 60 opções, baseadas em parte nas zonas geográficas onde cada seleção disputaria suas partidas da fase de grupos.

Em janeiro deste ano, a CBF já havia definido que o Brasil ficará no Columbia Park Training Facility, em Morristown, Nova Jersey, que pertence ao Red Bull New York, franquia da Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol. O local foi um dos mais disputados entre as seleções, principalmente pelo design sustentável e toda a tecnologia disponibilizada.

A abertura do Mundial será no dia 11 de junho, com o duelo entre México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, válido pelo Grupo A. Já a seleção brasileira, que está no Grupo C, estreia no dia 13, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

BASES DE TREINAMENTO DA COPA DO MUNDO 2026:

África do Sul - San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo (México) - CF Pachuca - Universidad Del Fútbol

Alemanha - Winston-Salem, Carolina do Norte - Wake Forest University

Arábia Saudita - Austin, Texas - Austin FC Stadium

Argélia - Lawrence, Kansas - University of Kansas

Argentina - Kansas City, Kansas - Sporting KC Training Centre

Austrália - Alameda, Califórnia - Oakland Roots/Soul Training Facility

Áustria - Goleta, Califórnia UC Santa Barbara - Harder Stadium

Bélgica - Renton, Washington - Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse

Bósnia e Herzegovina - Sandy, Utah - RSL Stadium

Brasil - Morristown, Nova Jersey - Columbia Park Training Facility

Cabo Verde - Tampa, Flórida - Waters Sportsplex

Canadá - Vancouver, Colúmbia Britânica - National Soccer Development Centre

Catar - Santa Barbara - Westmont College

Colômbia - Guadalajara, Jalisco - Academia Atlas FC

Coreia do Sul - Zapopan, Jalisco (México) - Chivas Verde Valle

Costa do Marfim - Filadélfia, Pensilvânia - Philadelphia Union

Croácia - Alexandria, Virgínia - Episcopal High School

Curaçao - Boca Raton, Flórida - Florida Atlantic University

Egito - Spokane, Washington - Gonzaga University

Equador - Columbus, Ohio - Columbus Crew Performance Centre

Escócia - Charlotte, Carolina do Norte - Charlotte FC

Espanha - Chattanooga, Tennessee - Baylor School

Estados Unidos - Irvine, Califórnia - Great Park Sports Complex

França - Waltham, Massachusetts - Bentley University

Gana - Smithfield, Rhode Island - Bryant University

Haiti - Galloway, Nova Jersey - Stockton University

Holanda - Riverside, Missouri - KC Current Training Facility

Inglaterra - Kansas City, Missouri - Swope Soccer Village

Irã - Tijuana, Baixa Califórnia - Centro Xoloitzcuintle

Iraque - White Sulphur Springs, Virgínia Ocidental - The Greenbrier Sports Performance Centre

Japão - Nashville, Tennessee - Nashville SC

Jordânia - Portland, Oregon - University of Portland

Marrocos - Basking Ridge, Nova Jersey - The Pingry School

México - Cidade do México - Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Noruega - Greensboro, Carolina do Norte - UNC Greensboro

Nova Zelândia - San Diego, Califórnia University of San Diego - Torero Stadium

Panamá - Alliston, Ontario (Canadá) - Nottawasaga Training Site

Paraguai - San Jose, Califórnia - Spartan Soccer Complex

Portugal - Palm Beach Gardens, Florida Gardens - North County District Park

República Democrática do Congo - Houston, Texas - Houston Training Centre

República Checa - Mansfield, Texas - Mansfield Multipurpose Stadium

Senegal - New Brunswick, Nova Jersey - Rutgers University

Suécia - Frisco, Texas - FC Dallas Stadium

Suíça - San Diego, Califórnia - SDJA

Tunísia - Monterrey, Nuevo León (México) - Rayados Training Centre

Turquia - Mesa, Arizona - Arizona Athletic Grounds

Uruguai - Cancun, Quintana Roo (México) - Mayakoba Training Centre Cancun