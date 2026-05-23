Conquistar a 'dupla coroa' nacional: quase uma obrigação para o Bayern de Munique

Após a eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa no início deste mês, o Bayern de Munique tem pela frente quase que uma 'obrigação' de coroar sua temporada neste sábado (23), erguendo a Copa da Alemanha na final contra o atual campeão, o Stuttgart, em Berlim.

Caso obtenham o triunfo, os gigantes bávaros vão conquistar a 'dupla coroa' nacional, tendo já garantido matematicamente o título da Bundesliga com grande autoridade ainda em abril.

No entanto, a eliminação sofrida diante do Paris Saint-Germain, após um empolgante confronto continental que pôs fim às esperanças de chegar à final europeia do dia 30 de maio, em Budapeste, permanece viva na memória dos jogadores e torcedores do Bayern. Todos ficaram com a sensação de que uma de suas temporadas mais promissoras acabou dando lugar a um sentimento generalizado de oportunidade desperdiçada.

O Stuttgart não possui exatamente o mesmo calibre do PSG e por isso, o Bayern desponta como o favorito absoluto para conquistar a 'DFB Pokal'. Isso apesar do fato de a equipe estar desfalcada de seu veterano goleiro, Manuel Neuer, vítima de mais uma lesão muscular nesta temporada, embora esse revés não tenha impedido o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, de incluí-lo na lista de convocados para a Copa do Mundo.

O histórico recente fala por si só: o Bayern já derrotou o Stuttgart três vezes nesta temporada, ostentando um placar agregado de 11 a 3.

- Números impressionantes -

O Bayern da temporada 2025-2026 tem se mostrado uma equipe consistente e sólida, muito difícil de ser superada.

O time encerrou a Bundesliga com uma vantagem de 16 pontos sobre o Borussia Dortmund (2º colocado), marcando um total espetacular de 122 gols ao longo das 34 rodadas, pulverizando o histórico recorde de gols em uma única temporada na liga alemã, que anteriormente era de 101.

Além disso, se tornou a primeira equipe do país a registrar uma média superior a três gols por partida.

O domínio do Bayern na Alemanha é impressionante, sustentado por um poderio financeiro que lhe permitiu conquistar 13 dos últimos 14 títulos da Bundesliga.

Na Copa da Alemanha, no entanto, o Bayern apresentou uma leve queda de rendimento nos últimos anos.

O time lidera o ranking histórico de campeões com 20 títulos - 14 a mais que o vice-líder, Werder Bremen - mas já acumula seis anos sem vencer a competição, um jejum que remonta a 2020.

Nesse período, o Bayern sofreu tropeços em duas ocasiões contra equipes das divisões inferiores e chegou às quartas de final apenas uma vez.

Na temporada 2021-2022, o Bayern chegou a ser goleado por 5 a 0 pelo Borussia Mönchengladbach na segunda rodada.

"Há um forte desejo de conquistá-la, pois nos dói o fato de terem se passado seis anos desde a última vez que conseguimos esse feito", admitiu no domingo o diretor-geral do Bayern, Jan-Christian Dreesen.

O atacante Harry Kane, que marcou 58 gols em todas as competições nesta temporada, tem plena consciência de que conquistar a Copa da Alemanha seria de suma importância para o moral do grupo.

"Se não conseguirmos, ficaremos com um gosto amargo na boca", alertou no último domingo, durante as comemorações do título da liga, realizadas por ocasião da 34ª e última rodada do campeonato.

Caso consigam esse feito, será a 14ª 'dupla coroa' nacional na história do Bayern.

- Duelo familiar -

O destino também quis que Bayern e Stuttgart, que deram o pontapé inicial na temporada alemã em agosto passado com a Franz Beckenbauer Super Cup (a Supercopa da Alemanha), serão os mesmos times que vão encerrá-la.

No comando do Stuttgart está o técnico Sebastian Hoeness, sobrinho do influente dirigente e ex-jogador do Bayern, Uli Hoeness.

Ele assumiu o comando da equipe suábia em 2023 com a missão de salvá-la do rebaixamento. Desde então, conduziu-a com sucesso à Liga dos Campeões em duas ocasiões e ao título da Copa da Alemanha em 2025, o primeiro troféu do clube em 28 anos.

Apesar de chegarem à final como atuais campeões, todos no Stuttgart sabem que, aos olhos do mundo, são os azarões.

"É um jogo de bônus. Não temos nada a perder. Há apenas um favorito claro, e esse é o Bayern", admitiu o atacante Deniz Undav.