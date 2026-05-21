Conmebol dá vitória ao Flamengo após incidentes em jogo da Libertadores contra Independiente Medellín

A Conmebol atribuiu nesta quinta-feira (21) ao Flamengo os três pontos referentes à partida da fase de grupos da Copa Libertadores contra o Independiente Medellín, que foi suspensa há duas semanas devido a tumultos envolvendo torcedores do clube colombiano nas arquibancadas.

Com essa decisão, o clube carioca, já classificado para as oitavas de final, abre uma vantagem inalcançável na liderança do Grupo A, somando 13 pontos.

O DIM, por sua vez, ocupa a segunda colocação com sete pontos, restando ainda uma partida na fase de grupos.

A Unidade Disciplinar da Conmebol decidiu que a partida, que estava sendo disputada no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, no dia 7 de maio, e foi interrompida logo após o pontapé inicial, termina com uma vitória de 3 a 0 a favor do Flamengo.

A partida válida pela quarta rodada do Grupo A foi suspensa poucos minutos após o início do jogo, depois que o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela ordenou que os jogadores deixassem o campo devido a uma cortina de fumaça provocada pelos torcedores ultras do clube anfitrião.

Os torcedores protestavam contra a gestão do clube. Após cerca de 50 minutos, as autoridades anunciaram pelos alto-falantes que os espectadores deveriam evacuar o estádio, e a partida foi oficialmente cancelada.

Além de perder a partida por W.O. com o placar de 3 a 0, o Independiente Medellín foi punido com multas totalizando quase US$ 120.000 (cerca de R$ 602.000 na cotação atual) e ficará impedido de receber torcedores em seus próximos cinco jogos como mandante em competições da Conmebol.

O clube também será proibido de contar com a presença de torcedores em seus próximos dois jogos como visitante em torneios sul-americanos, embora já tenha cumprido uma dessas punições referentes a partidas específicas.

Os valores das multas serão "automaticamente deduzidos dos fundos que o clube tem a receber da Conmebol a título de direitos de televisão ou patrocínio", afirmou a entidade máxima do futebol sul-americano em um comunicado.

Essas decisões estão sujeitas a recurso junto à Comissão de Apelações da Conmebol, que advertiu o clube colombiano sobre a possibilidade de novas sanções caso haja reincidência.

O Medellín buscará garantir uma vaga nas oitavas de final na próxima semana, quando visita o Estudiantes na Argentina, enquanto o Flamengo vai receber o Cusco em uma partida que não terá impacto na classificação do grupo.