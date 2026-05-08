Conmebol cancela Independiente Medellín-Flamengo na Colômbia após incidentes com torcedores

A partida entre o Independiente Medellín, da Colômbia, e o Flamengo, pela Copa Libertadores, foi cancelada após incidentes envolvendo protestos de torcedores do time da casa nas arquibancadas, informou a Conmebol nesta quinta-feira (7).

Pouco depois do início do jogo no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, os jogadores deixaram o campo por ordem do árbitro devido a uma cortina de fumaça criada pela 'barra brava' (torcida organizada) do Independiente Medellín, que protestava contra a gestão do clube.

Após aproximadamente 50 minutos, as autoridades anunciaram pelos alto-falantes que todos os espectadores presentes no estádio deveriam evacuar o local, segundo um fotógrafo da AFP.

"Vai todo mundo embora!", ouvia-se dos torcedores, que, em sua maioria, esvaziaram o estádio.

Mais tarde, a Conmebol anunciou no X que a partida "foi cancelada".

A torcida do 'DIM' vive um momento de tensão com a diretoria do clube, após o proprietário, Raúl Giraldo, ter feito gestos provocativos em direção aos torcedores no fim de semana, logo após a eliminação da equipe no campeonato nacional.

O presidente do clube renunciou, na segunda-feira, ao seu cargo de representante do "El Poderoso de la Montaña".

Nesta quinta-feira, os jogadores se dirigiram aos vestiários enquanto os torcedores arremessavam artefatos pirotécnicos e ateavam fogo a algumas cadeiras nas arquibancadas, segundo relatou um repórter da AFP.

Várias figuras de destaque estavam em campo, incluindo os jogadores da seleção brasileira Danilo e Alex Sandro.

O Flamengo publicou uma fotografia no X mostrando alguns de seus jogadores no vestiário. "Nossos monstros estão bem", escreveu o clube carioca na legenda da foto, na qual é possível ver Jorginho, Éverton Cebolinha e outros sorrindo.

Incidentes dessa natureza costumam resultar em sanções disciplinares e financeiras para a equipe anfitriã.

A polícia foi mobilizada até as proximidades da área designada para a torcida organizada. Após a ordem de evacuação, a transmissão da ESPN informou que "estrondos altos" podiam ser ouvidos do lado de fora do estádio.

Confrontos em estádios são frequentes na Colômbia. Em abril, um torcedor do Junior de Barranquilla foi assassinado após uma partida da Libertadores contra o Palmeiras.

A vítima foi esfaqueada em meio a distúrbios na cidade de Cartagena, envolvendo torcedores do time local, o Real Cartagena.

O Flamengo, atual campeão do torneio continental, buscava uma vitória que garantisse sua classificação antecipada para as oitavas de final, em sua primeira partida sem o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, um desfalque significativo após a fratura na clavícula sofrida na semana passada contra o Estudiantes de La Plata.