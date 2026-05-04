Confira os confrontos das semifinais dos playoffs da NBA

Os confrontos das semifinais de cada conferência nos playoffs da NBA estão definidos. Restam quatro equipes no Leste e outras quatro no Oeste. Uma de cada lado avançará para a grande final.
Enquanto algumas franquias avançaram com tranquilidade, outras precisaram passar por séries longas. Foram três confrontos com sete jogos.
No Leste, o New York Knicks enfrentará o Philadelphia 76ers, que eliminou o Boston Celtics, um dos favoritos a chegar longe. O outro duelo será entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, ambos que passaram por séries de sete partidas.
O Oeste terá San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves de um lado, e do outro Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers. Veja abaixo as datas já divulgadas de cada partida:
Conferência Leste
New York Knicks x Philadelphia 76ers
- Jogo 1: 4/5, às 21h, em Nova Iorque
- Jogo 2: 6/5, às 20h, em Nova Iorque
- Jogo 3: 8/5, às 20h, na Filadélfia
- Jogo 4: 10/5, às 16h30min, na Filadélfia
Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers
- Jogo 1: 5/5, às 20h, em Detroit
- Jogo 2: 7/5, às 20h, em Detroit
- Jogo 3: 9/5, às 16h, em Cleveland
- Jogo 4: 11/5, às 21h, em Cleveland
Conferência Oeste
San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves
- Jogo 1: 4/5, às 22h30min, em San Antonio
- Jogo 2: 6/5, às 22h30min, em Nova Iorque
- Jogo 3: 8/5, às 22h30min, em Minnesota
- Jogo 4: 10/5, às 20h30min, em Minnesota
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
- Jogo 1: 5/5, às 21h30min, em Oklahoma
- Jogo 2: 7/5, às 22h30min, em Oklahoma
- Jogo 3: 9/5, às 21h30min, em Los Angeles
- Jogo 4: 11/5, às 23h30min, em Los Angeles