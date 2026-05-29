Como foram as últimas cinco finais da Champions League

Neste final de semana, a Europa conhecerá seu novo campeão. A Champions League coleciona viradas históricas, títulos emocionantes e confrontos marcantes. Seja com as conquistas inéditas como a do PSG, ou com a dinastia do Real Madrid, o torneio sempre surpreende com histórias diferentes até a glória.
Entre craques, jovens estrelas e treinadores históricos, a Liga dos Campeões segue protagonizando no futebol mundial episódios inesquecíveis. Nesta semana, mais uma história será escrita.
A decisão deste sábado (30) será disputada às 13h, em jogo único, no Ferenc Puskás Stadium, em Budapeste, capital da Hungria.
A fase de liga da Champions terminou com o Arsenal invicto e liderando a tabela, se classificando diretamente às oitavas, diferente do Paris Saint-Germain que, após as oito rodadas, acabou em 11º colocado e se classificou apenas para os playoffs.
O Gunners, por terem se classificado em primeiro, tiveram um caminho mais leve em relação ao time francês. Além disso, mantiveram invencibilidade até a final. No mata-mata, superou o Bayer Leverkusen, o Sporting, e nas semifinais, o Atlético de Madrid.
Está será apenas a segunda final de Champions do clube. A primeira foi em 2005/06, quando foi derrotado pelo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. O PSG, por sua vez, teve que encarar o Mônaco nos playoffs, o Chelsea e o Liverpool, nas oitavas e nas quartas, respectivamente. Nas semifinais, fez um jogo duro com o Bayern de Munique para chegar à sua segunda final consecutiva e buscar o bicampeonato europeu.
Com a nova final chegando, relembre como foram as últimas disputas pelo troféu e quem marcou seu nome na história do futebol europeu.
2025
No ano passado, o Paris Saint-Germain, depois de desbancar o Liverpool, o Aston Villa, e o atual finalista Arsenal, chegou à sua segunda final de Champions League para enfrentar a Inter de Milão, em Munique. O clube francês, comandado por Luis Enrique, goleou por 5 a 0, com dois gols e uma assistência do jovem Désiré Doué, e foi campeão europeu pela primeira vez em 55 anos de história.
2024
A decisão de 2024 colocou o Real Madrid à frente do Borussia Dortmund, em Londres. Durante o caminho, os espanhóis passaram pelo RB Leipzig nas oitavas, em seguida pelo Manchester City, que defendia o título naquele ano. Nas semis, despachou o Bayern de Munique, com uma virada histórica no Bernabéu. Na final, sob comando de Carlo Ancelotti, os Merengues venceram por 2 a 0 com gols de Carvajal e Vinícius Júnior, e levaram a 15ª para Madri.
2023
Foi passando por RB Leipzig, Bayern de Munique e Real Madrid, sem sofrer gols em casa, que o City chegou à final de 2023, em Istambul. Na decisão, diante da Inter, Rodri marcou o único gol da partida para consagrar a trajetória do treinador Pep Guardiola pelo clube inglês com a inédita tríplice coroa naquele ano.
2022
O Real Madrid de Carlo Ancelotti levantou a Orelhuda pela 14ª vez em 2022, o adversário na final daquele ano foi o Liverpool. O caminho dos espanhóis até a final foi marcado por atuações memoráveis de Karim Benzema e Rodrygo. O clube espanhol teve uma trajetória desafiadora durante o mata-mata. Nas oitavas, passou pelo PSG, que estava em ascensão, nas quartas pelo defensor do título, Chelsea, e na semi protagonizou um duelo histórico diante do Manchester City. Na decisão, a estrela de Vinícius Júnior brilhou e o brasileiro marcou o único gol da partida.
2021
O Chelsea de Thomas Tuchel foi campeão com uma campanha relativamente tranquila. Deixou para trás o Atlético de Madrid, o Porto e o Real Madrid, e foi disputar, contra o Manchester City, a sua segunda final de Champions League da história, em Portugal. No confronto Inglês, Kai Havertz marcou o único gol da partida e a equipe de Londres levou a melhor conquistando o bi-campeonato europeu após nove anos.
