Como e Roma se garantem na Champions; Milan e Juventus vão à Liga Europa

O modesto Como fez história ao se classificar pela primeira vez para a Liga dos Campeões, que também terá a Roma na próxima temporada, após a 38ª e última rodada do Campeonato Italiano, que terminou neste domingo (24) com Milan e Juventus tendo que se contentar com a Liga Europa.

Tanto o Milan quanto a Juve, que terminaram em quinto e sexto lugar, respectivamente, esperavam garantir uma vaga na Champions, juntando à campeã Inter de Milão e ao Napoli, que mais cedo se despediu do técnico Antonio Conte.

Mas a última rodada se transformou em tragédia para os dois gigantes.

O Milan, com o retorno de Luka Modric após sua lesão na face, começou o dia na terceira posição e dependia apenas de si contra o Cagliari, que só cumpria tabela, mas acabou derrotado em casa por 2 a 1.

A ira dos milanistas ficou evidente com as vaias estrondosas ao final da partida em San Siro.

As vitórias da Roma (2 a 0 sobre o Hellas Verona) e do Como (4 a 1 sobre a Cremonese) deixaram a Juventus sem chances antes mesmo do apito final no clássico contra o Torino, que começou com uma hora de atraso devido aos atos de violência entre os torcedores nos arredores do Estádio Olímpico de Turim e terminou empatado em 2 a 2.

Para a Roma, a primeira temporada com Gian Piero Gasperini como treinador foi um sucesso: pela primeira vez desde a temporada 2018/2019, a equipe vai disputar a Liga dos Campeões e ainda terminou entre os três primeiros da Serie A.

O Como de Cesc Fàbregas, que estava na segunda divisão na temporada 2023/2024, provou ser a grande surpresa do campeonato.

A vitória no clássico lombardo decretou o rebaixamento da Cremonese (18ª), que se juntará a Pisa e Hellas Verona na Serie B.

O Cremonese não se salvaria nem com uma vitória sobre o Como, já que chegou para a última rodada um ponto atrás do Lecce (17º), que venceu o Genoa por 1 a 0.

--- Resultados da 38ª rodada do Campeonato Italiano e classificação final:

Sexta-feira, 22 de maio

Fiorentina - Atalanta 1 - 1

Sábado, 23 de maio

Bologna - Inter 3 - 3

Lazio - Pisa 2 - 1

Domingo, 24 de maio

Parma - Sassuolo 1 - 0

Napoli - Udinese 1 - 0

Hellas Verona - Roma 0 - 2

Milan - Cagliari 1 - 2

Cremonese - Como 1 - 4

Lecce - Genoa 1 - 0

Torino - Juventus 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 87 38 27 6 5 89 35 54

2. Napoli 76 38 23 7 8 58 36 22

3. Roma 73 38 23 4 11 59 31 28

4. Como 71 38 20 11 7 65 29 36

5. Milan 70 38 20 10 8 53 35 18

6. Juventus 69 38 19 12 7 61 34 27

7. Atalanta 59 38 15 14 9 51 36 15

8. Bologna 56 38 16 8 14 49 46 3

9. Lazio 54 38 14 12 12 41 40 1

10. Udinese 50 38 14 8 16 45 48 -3

11. Sassuolo 49 38 14 7 17 46 50 -4

12. Torino 45 38 12 9 17 44 63 -19

13. Parma 45 38 11 12 15 28 46 -18

14. Cagliari 43 38 11 10 17 40 53 -13

15. Fiorentina 42 38 9 15 14 41 50 -9

16. Genoa 41 38 10 11 17 41 51 -10

17. Lecce 38 38 10 8 20 28 50 -22

18. Cremonese 34 38 8 10 20 32 57 -25

19. Hellas Verona 21 38 3 12 23 25 61 -36

20. Pisa 18 38 2 12 24 26 71 -45