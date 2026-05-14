Com vaias a Mbappé, Real Madrid vence o rebaixado Oviedo no Campeonato Espanhol

Quatro dias após a derrota para o Barcelona que que selou o título do arquirrival, o Real Madrid venceu o rebaixado Oviedo por 2 a 0 nesta quinta-feira (14), no jogo que fechou a 36ª rodada do Campeonato Espanhol, e não escapou das vaias no Santiago Bernabéu.

Os gols de Gonzalo García (44') e Jude Bellingham (80') deram uma pequena alegria aos torcedores madridistas, que vaiaram o astro francês Kylian Mbappé, alvo de críticas nos últimos dias por sua atitude considerada individualista.

A viagem de Mbappé à Itália quando o Real Madrid enfrentava o Espanyol para tentar adiar o título do Barcelona irritou parte da torcida merengue.

As vaias começaram assim que o atacante entrou em campo, na metade do segundo tempo, depois de se recuperar de uma lesão muscular.

Vinícius Júnior também foi vaiado por alguns setores das arquibancadas.

Os últimos dias foram tumultuados no Real Madrid, com a perda do título para o Barcelona e a polêmica entrevista do presidente Florentino Pérez, na qual convocou eleições e anunciou que será candidato a mais um mandato à frente do clube.

- Girona respira -

Horas antes, o Girona empatou em casa por 1 a 1 com a Real Sociedad para sair provisoriamente da zona de rebaixamento.

Os visitantes saíram na frente com um gol de Jon Martín no primeiro tempo (28'), mas Cristhian Stuani (66') deixou tudo igual depois do intervalo.

Por sua vez, Valencia e Rayo Vallecano também ficaram no 1 a 1, um resultado ruim para ambas as equipes, que ainda não garantiram a permanência na primeira divisão.

O Rayo abriu o placar com Florian Lejeune marcando de cabeça (20'), e Diego López empatou (40') para o Valencia.

--- Resultados da 36ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

Terça-feira, 12 de maio

Celta Vigo - Levante 2 - 3

Betis - Elche 2 - 1

Osasuna - Atlético de Madrid 1 - 2

Quarta-feira, 13 de maio

Villarreal - Sevilla 2 - 3

Espanyol - Athletic Bilbao 2 - 0

Alavés - Barcelona 1 - 0

Getafe - Mallorca 3 - 1

Quinta-feira, 14 de maio

Valencia - Rayo Vallecano 1 - 1

Girona - Real Sociedad 1 - 1

Real Madrid - Real Oviedo 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 91 36 30 1 5 91 32 59

2. Real Madrid 80 36 25 5 6 72 33 39

3. Villarreal 69 36 21 6 9 67 43 24

4. Atlético de Madrid 66 36 20 6 10 60 39 21

5. Betis 57 36 14 15 7 56 44 12

6. Celta Vigo 50 36 13 11 12 51 47 4

7. Getafe 48 36 14 6 16 31 37 -6

8. Real Sociedad 45 36 11 12 13 55 56 -1

9. Athletic Bilbao 44 36 13 5 18 40 53 -13

10. Rayo Vallecano 44 36 10 14 12 37 43 -6

11. Valencia 43 36 11 10 15 39 51 -12

12. Sevilla 43 36 12 7 17 46 58 -12

13. Osasuna 42 36 11 9 16 43 47 -4

14. Espanyol 42 36 11 9 16 40 53 -13

15. Girona 40 36 9 13 14 38 53 -15

16. Alavés 40 36 10 10 16 42 54 -12

17. Elche 39 36 9 12 15 47 56 -9

18. Mallorca 39 36 10 9 17 44 55 -11

19. Levante 39 36 10 9 17 44 59 -15

20. Real Oviedo 29 36 6 11 19 26 56 -30