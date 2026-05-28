Com título da Premier League, Arsenal busca conquista inédita da Champions League com pressão reduzida

Primeiro objetivo da temporada foi concluído pelo Arsenal. ADRIAN DENNIS / AFP

Um peso enorme saiu das costas do Arsenal com a conquista da Premier League após 22 anos. No entanto, ainda existe ainda existe um fardo relevante fazendo pressão no clube inglês, que buscará o título inédito da Champions League neste sábado (30), em Budapeste, na Hungria, contra o Paris Saint-Germain.

Apesar de serem competições com pesos diferentes para a maioria dos clubes, para o Arsenal o Campeonato Inglês parecia pesar mais. O longo tempo sem vencer, aliado aos fracassos recentes — três vices consecutivos — deram mais importância à Premier League.

E talvez fosse necessário voltar a ganhar um torneio que o Arsenal já foi acostumado a vencer em outros tempos, para então sonhar com a taça inédita. O objetivo agora é terminar a temporada de maneira histórica, com o título da Liga dos Campeões.

— Esta camisa representa algo a mais. Agora temos a oportunidade de fazer história em nosso clube. Estou convencido de que vamos conseguir — afirmou o técnico Mikel Arteta, que está no cargo desde 2019 e foi um dos principais responsáveis pela reconstrução do Arsenal.

Como chega o Arsenal para a decisão

Dentro da Puskas Arena, o Arsenal sabe que precisará aguentar um adversário perigoso ofensivamente. O lado positivo é que os gunners têm um dos melhores sistemas defensivos da temporada. Na Premier League, foram apenas 27 gols sofridos. Na Champions, seis em 14 partidas.

No gol, David Raya chega para a decisão com status de melhor goleiro do mundo, sendo fundamental para o título inglês e para a vaga na final. Saliba e Gabriel Magalhães formam uma dupla de zaga sólida e que permite poucos espaços aos atacantes adversários.

Na lateral-direita, Arteta pode ter o desfalque de Timber na decisão, pois ainda não se recuperou totalmente de uma lesão muscular. O espanhol Mosquera deve ser o titular diante do PSG, tendo a missão de marcar Kvaratskhelia.

No meio de campo e no ataque existem dúvidas, mas não por ausências, e sim por questões táticas. Declan Rice, que foi um dos melhores meio-campistas da temporada, ainda não sabe com quem formará dupla. Existem duas opções: a juventude e versatilidade de Lewis-Skelly ou o poder de marcação de Martín Zubimendi, que pode dar mais liberdade para Rice jogar.

Na armação, Eberechi Eze e Odegaard disputam a titularidade. O primeiro nome foi uma das principais contratações da temporada e teve bons momentos. A segunda opção já está há mais tempo no clube e foi importante na reconstrução, mas sofreu com problemas físicos ao longo de 2025/26.

Situação parecida existe no ataque. Gyokeres foi o grande nome contratado para marcar gols e até os fez, mas não tanto quanto se esperava. A tendência, no entanto, é que Kai Havertz comece na final, um jogador que já fez gols importantes pelo Arsenal, sofreu com lesões, mas vem tendo mais sequência na reta final da temporada.

A grande final da Champions League será no sábado (30), a partir das 13h (horário de Brasília). Zero Hora acompanha em tempo real.